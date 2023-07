- O dançarino Alex (da banda Quebradeira) tinha acabado de posar nu e estava na mesa com a gente. Aí falaram: 'quero ver algum jogador ter a coragem de posar nu'. Eu, já de fogo, ganhava R$ 25 mil (como jogador do Corinthians), disse para o Levi (da revista), que estava na mesa: 'eu tenho coragem!'. Eu já tinha tomado umas oito caipirinhas. E falei: 'me dá R$ 100 mil' (quatro salários meus). Ele me deu um cheque na hora. O cheque compensou no dia seguinte e eu tive que posar (risos). Na época, o Corinthians tinha acabado de ganhar o campeonato brasileiro - disse Vampeta durante participação no podcast "Acompanhadas".