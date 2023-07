De faixas espalhadas pela cidade de São Paulo às redes sociais, as provocações entre torcedores vararam a madrugada de segunda para terça-feira (25). De um lado, os corintianos apostam na sequência de cincos jogos invictos para sair na frente na batalha por uma vaga na final da Copa do Brasil. Do outro, a fé dos tricolores está na boa fase de Dorival Júnior e no retorno de Alexandre Pato.