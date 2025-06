Na manhã desta sexta-feira (27), o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu o Grêmio com a perda de um mando de campo e multa de R$ 10 mil. A punição diz respeito a incidentes ocorridos no primeiro clássico Gre-Nal da final do Campeonato Gaúcho deste ano, no dia 8 de março, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS.

Durante a partida, vencida pelo Internacional por 2 a 0, com gols de Carbonero e Alan Patrick, a torcida do Grêmio arremessou bobinas de papel, bomba e garrafa em direção ao gramado. Isso foi relatado em súmula pelo árbitro Ramon Abatti Abel.

Já em março, o Grêmio havia sido condenado pela Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD-RS) com a mesma multa de R$ 10 mil, mas a perda de dois jogos de mando de campo. O Tricolor Gaúcho recorreu ao Pleno do TJD-RS, que acolheu parcialmente o pedido, retirando a punição dos mandos de campo. No final, a Procuradoria pediu para o STJD reconsiderar a decisão.

A princípio, o jogo sem mando de campo do Grêmio precisará ser cumprido no Campeonato Gaúcho de 2026. Porém, o departamento jurídico gremista avalia se a pena não poderá ser antecipada para a Copa FGF, competição profissional prevista para começar em setembro deste ano, na qual o Tricolor Gaúcho utiliza, tradicionalmente, o time sub-20.

Confira o que foi relatado na súmula por Ramon Abatti Abel

"A torcida da geral do Grêmio, após o gol, arremessou várias bobinas de papel em direção ao campo de jogo. Cumpro informar que, aos 25 minutos do primeiro tempo, após o segundo gol da equipe do S.C. Internacional, foi arremessada uma bomba, próximo ao assistente 02, vinda da torcida do Grêmio. que estourou dentro do campo de jogo. Porém, não atingiu ninguém. Informo que, aos 43 minutos do primeiro tempo, enquanto os jogadores da equipe S.C. Internacional estavam no aquecimento, o jogador nº 19, Sr.: Rafael Santos Borre Maury, foi atingido por um rolo de bobina no rosto. Tal objeto foi arremessado do setor de torcedores da geral do Grêmio. O jogo foi paralisado por dois minutos e, após a chegada do policiamento no local, foi reiniciado. Já nos acréscimos do segundo tempo foi arremessada uma garrafa de Pepsicola em direção ao campo de jogo. Tal arremesso foi feito do setor da torcida organizada geral e não atingiu nenhum jogador no campo de jogo".

