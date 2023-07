Se o paraguaio Sebastián Ferreira está vindo, o uruguaio Michael Santos está mais distante. O Talleres, da Argentina, quer 3,5 milhões de dólares (R$ 16,6 milhões), o que dificulta o negócio. Clubes da Arábia Saudita também estão interessados no atacante, mas ele quer jogar no Cruz-Maltino. Ele sonha com a seleção do Uruguai e entende que uma boa temporada no futebol brasileiro o aproximaria de uma convocação. Michael Santos é o artilheiro do Campeonato Argentino com 13 gols.