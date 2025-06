Artista nega proposta milionária de Neymar por mansão

Dono de propriedades espalhadas pelo Brasil, Neymar busca aumentar os investimentos na região de Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro. De acordo com informações divulgadas pelo portal "F5", da "Folha de São Paulo", o camisa 10 do Santos recentemente fez uma proposta de R$ 15 milhões para adquirir a mansão de DJ Marlboro.

Em contato com o site, o funkeiro revelou a investida do jogador e contou os motivos de ter recusado a proposta. Segundo o artista, Neymar tem tentado estender a própria propriedade na região há um tempo. Os dois são vizinhos no condomínio Portobello.

Marlboro revelou que não tem pretensão de vender a própria propriedade para o jogador. Ele contou que a motivação para a decisão não é financeira, mas sim afetiva. O artista foi um dos primeiros a investir na região.

- Comprei cada terreno de 20 mil metros quadrados por R$ 150 mil há 17 anos atrás. Todo mundo me chamou de maluco na época, disseram que era muito longe, que era mato. Mas eu fui o primeiro a comprar, o primeiro a construir (do meu jeito, com calma) e o primeiro a morar - disse o artista, antes de completar.

- Ele (Neymar) me pediu 7 mil metros para colocar um hangar e um campo de futebol, e eu vendi. Fiquei com 35 mil, ele com 27 mil. Agora ele quer comprar os meus 35 mil metros. Tem um tempo que tenta. A última oferta foi de R$ 15 milhões, mas eu continuo não aceitando. Simples assim - concluiu.

Mansão de Neymar

O camisa 10 do Santos tem uma propriedade de luxo na região conhecida como "Neylândia". Ele costuma a usar a mansão como refúgio em período de férias ou festivos, como festas de aniversários, junina e celebrações de final de ano.

Em um terreno extenso, Neymar construiu uma verdadeira fortaleza. A mansão do jogador conta com quadras poliesportivas, adega para 3 mil garrafas, boate subterrânea, pista de pouso, heliponto, piscina e até mesmo um lago artificial.