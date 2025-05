Daronco vira assunto na web após Flamengo x Bahia

Mesmo com a vitória do Flamengo sobre o Bahia, por 1 a 0, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, a torcida rubro-negra não poupou criticas a arbitragem de Anderson Daronco. O árbitro ficou entre os assuntos mais comentados do X (antigo Twitter) por conta de suas decisões durante a partida. Já nos minutos finais, dois lances chamaram a atenção: um possível pênalti para o clube da Gávea e uma forte entrada de Ramos Mingo em Wallace Yan, que nem foi revisado pelo VAR.

Rogério Ceni segue sem vencer o Flamengo

Esse foi 16º jogo de Ceni contra o Flamengo durante sua carreira de treinador, que começou em 2017 no São Paulo. Em todos esses confrontos, ele saiu perdedor, sem um empate sequer. Vale lembrar que o próprio Rogério Ceni treinou o time carioca entre 2020 e 2021.

Pelo Bahia, Ceni chegou a seis resultados negativos contra o Flamengo e igualou a mesma marca de quando foi treinador do São Paulo. O pior desses resultados foi no Brasileirão 2021, ainda na pandemia, quando o Flamengo de Renato Gaúcho aplicou 4 a 0 em pleno Morumbi.

Já o Bahia não sabe o que é bater a equipe carioca desde agosto de 2019, quando derrotou o Rubro-Negro por 3 a 0 na Arena Fonte Nova com três gols de Gilberto. Agora treinador do Fla, Filipe Luís, inclusive, era titular daquele time comandado por Jorge Jesus.

De lá para cá, foram 12 jogos contra o Flamengo, todos com derrota. A pior foi o 5 a 0 pela 12ª rodada do Brasileirão de 2021.