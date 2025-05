O técnico Filipe Luís disse na entrevista coletiva após a vitória por 1 a 0 do Flamengo sobre o Bahia, neste sábado (10), pela 8ª rodada do Brasileirão, que o time "soube sofrer". O rubro-negro marcou logo no início do jogo, mas não conseguiu ampliar o placar e teve de jogar os últimos 17 minutos com um jogador a menos, após a expulsão de Gerson. Com o resultado no Maracanã, o rubro-negro chegou aos 17 pontos e alcançou a liderança provisória da competição. Acompanhe ao vivo:

continua após a publicidade

➡️Confira a classificação do Campeonato Brasileiro

— Hoje (sábado) foi uma vitória importante. Tínhamos que ganhar, dominamos o jogo, controlamos o jogo, fizemos as chances, fizemos o gol. E, no final, tivemos que sofrer. Uma equipe tão forte, um grupo tão forte, tão especial como esse, também sabe sofrer. Todos esses momentos que a gente viveu dentro do campo nos servem para continuar evoluindo para o futuro — considerou Filipe Luís

Diante do Bahia, o Flamengo fez uma partida sólida, mas que ficou em aberto até os minutos finais. Gerson foi expulso aos 41 por pisão em Erick Pulga, e nos minutos finais — foram 13 de acréscimos — o Bahia tentou aproveitar a vantagem numérica para tentar buscar o empate.

continua após a publicidade

Na entrevista, Filipe Luís projetaou jogo pela Libertadores

Além da vitória sobre o Bahia, a entrevista de Filipe Luís também abordou o próximo jogo do Flamengo, que tem caráter decisivo.

Na quinta-feira (15), o rubro-negro recebe a LDU, do Equador, pela 5ª rodada do Grupo C da Libertadores. Os equatorianos lideram a chave, com 8 pontos, mesma pontuação do Central Córdoba, da Argentina. Em terceiro, o Flamengo tem cinco.

— Temos que demonstrar um campo. Estamos fazendo uma Libertadores ruim, e estamos numa situação onde nós mesmos nos colocamos — comentou o técnico do Flamengo.

continua após a publicidade

— Só depende da gente. A mensagem que eu posso passar é de que precisamos do torcedor na quinta-feira, precisamos do apoio deles para poder reverter essa situação. A gente quer passar da fase de grupos, queremos chegar nas oitavas, queremos chegar o mais longe possível nessa competição que é a mais especial que existe a nível de clubes na América do Sul.