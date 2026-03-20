PC Oliveira aponta erro grave na 7ª rodada do Brasileirão

A 7ª rodada do Brasileirão chegou ao fim na última quinta-feira (19). Ao todo, três jogos aconteceram na data. O Flamengo venceu o Remo por 3 a 0, o Grêmio superou o Vitória por 2 a 0 e Chapecoense e Corinthians protagonizaram um empate sem gols.

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➡️ Lesão de jogador na 7ª rodada do Brasileirão choca torcedores: 'Força'

Durante os confrontos, o especialista de arbitragem da Globo, Paulo César de Oliveira, apontou para um erro grave na partida entre Grêmio e Vitória. Para ele, o árbitro Alex Gomes Stefano errou ao voltar atrás em uma marcação de pênalti nos 90 minutos.

O caso aconteceu durante o primeiro tempo. O cronômetro marcava 28 minutos quando o atacante Carlos Vinícius caiu na área após um choque com o zagueiro Camutanga. Em campo, Alex Gomes Stefano assinalou a marca da cal, mas após uma revisão no VAR, anulou a decisão.

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— Além do tranco, tem a mão do Camutanga, mas o que a gente está debatendo é que isso não é lance de VAR. O árbitro de campo está ali, ele vê o contato, estava bem próximo. O Alex Stefano marcou o pênalti, tem o contato, tem a ação do Camutanga. Eu, como o VAR, fico quieto. Quanto mais rodava a imagem, mais parecia pênalti. Tinha que ter mantido a decisão de campo — analisou PC.

Grêmio vence, mas perde jogador

Dentro de campo, a equipe do técnico Luís Castro dominou o confronto do início ao fim e conquistou mais três pontos no Brasileirão com tranquilidade. Apesar disso, a vitória ficou ofuscada por conta de uma grave lesão do lateral Marlon.

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O incidente aconteceu aos 24 minutos do segundo tempo. Na ocasião, o lateral arrancava na busca de um contra-ataque quando teve uma dividida com Baralhas e Caíque Gonçalves. Ao cair no gramado, Marlon teve o azar de ter o peso do próprio corpo no pé direito.

A consequência foi uma fratura na região. O jogador, ao perceber o fato, pediu imediatamente atendimento médico. Em campo, os jogadores de Grêmio e Vitória se assustaram com a imagem. Marlon precisou sair da partida com o auxílio de uma ambulância.

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