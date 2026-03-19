Jogador do Grêmio tem lesão grave e deixa campo de ambulância

O lateral-esquerdo do Grêmio, Marlon, sofreu uma lesão grave na partida contra o Vitória, na Arena do Grêmio, válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Gaúcho venceu por 2 a 0, gols de Amuzu e Camutanga, contra.

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Como foi a lesão do jogador do Grêmio

Aos 24 minutos do segundo tempo, quando o Grêmio já vencia por 2 a 0, Marlon disputou uma bola com Baralhas e, na sequência, trombou com o meia Caíque Gonçalves. Na queda, o lateral virou o tornozelo e precisou ser levado de ambulância para o hospital. O jogo ficou paralisado por cerca de cinco minutos para o atendimento dele.

Marlon sofreu uma lesão grave durante a partida entre Grêmio e Vitória (Foto: Elton Silveira/W9 PRESS/Gazeta Press)

Jogadores de ambos os times ficaram desesperados e chegaram a chorar ao ver a cena. Nas arquibancadas, torcedores gritaram o nome de Marlon. E, nas redes sociais, Grêmio e Vitória mandaram mensagens de apoio ao atleta.

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O Grêmio ainda não se manifestou sobre a lesão do jogador.

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