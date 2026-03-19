Corinthians empata com a Chapecoense e registra primeiro 0 a 0 do Brasileirão

Chapecoense e Corinthians empataram em 0 a 0 na noite desta quinta-feira (19), na Arena Condá, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Esse foi o primeiro empate sem gols no torneio nacional na edição de 2026.

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Com o resultado, o Corinthians caiu para a nona colocação do Brasileirão, com sete pontos, duas vitórias, três empates e duas derrotas. A equipe marcou seis gols e sofreu outros seis.

Já o time catarinense ocupa a 16ª colocação, também com sete pontos, uma vitória, quatro empates e uma derrota. A equipe marcou nove gols e sofreu outros nove.

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O JOGO

Em início equilibrado, Corinthians e Chapecoense criaram boas chances nos primeiros minutos. Aos 12, Garro encontrou André pela direita, que dominou e finalizou forte para defesa do goleiro Léo Vieira.

Na resposta, Marcinho recebeu pela esquerda, avançou em direção ao gol e tocou para Camilo, que finalizou com força, mas parou nas mãos do goleiro Hugo Souza.

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Aos 28 minutos, o Corinthians teve a principal chance da primeira etapa. Em cobrança de falta, Rodrigo Garro acertou o travessão. No rebote, Allan tentou a finalização, mas mandou por cima do gol.

Aos 41 minutos, após uma saída de bola errada do goleiro Hugo Souza, o volante Carvalheira roubou a bola e tocou para Marcinho, que dominou, preparou o corpo e finalizou, mas mandou por cima do gol.

SEGUNDO TEMPO

A segunda etapa começou com a Chapecoense tentando abrir o placar. Em jogada de Bolasie, Jean Carlos soltou um foguete, mas parou no goleiro Hugo Souza, que mandou para escanteio.

Minutos depois, foi a vez de Yuri Alberto arriscar de longe, e o goleiro Léo Vieira fazer uma difícil defesa, evitando o primeiro do Timão.

A Chapecoense passou a pressionar o Corinthians e a buscar oportunidades. Aos 18 minutos, Jean Carlos cruzou, e o zagueiro Doma subiu de cabeça e quase marcou o primeiro. Pouco depois, o lateral Walter Clar, novamente de cabeça, tentou, mas Hugo Souza fez a defesa.

Aos 28 minutos, o Corinthians teve grande chance com Rodrigo Garro. Yuri Alberto foi acionado pela esquerda e tocou para o camisa 8, que, dentro da área, finalizou, mas mandou nas mãos do goleiro da Chape.

Nos minutos finais, o Corinthians tentou pressionar em busca do primeiro gol, principalmente em bolas paradas, como em cobranças de falta com Garro e escanteios, mas, sem sucesso, o jogo terminou sem tirar o zero do placar.

Partida terminou sem gols em Santa Catarina (Foto: Rafael Diego/Agência Enquadrar/Gazeta Press)

O que vem pela frente?

No próximo domingo (22), a Chapecoense vai até o Beira-Rio, no Rio Grande do Sul, para enfrentar o Internacional, às 18h30, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

O Corinthians também entra em campo no mesmo dia, mas às 20h30, na Neo Química Arena, contra o Flamengo.

Confira as informações do jogo entre Chapecoense x Corinthians

✅ FICHA TÉCNICA

Chapecoense 0x0 Corinthians

Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: quinta-feira, 19 de março de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)

🥅 Gols: (01'/2ºT) (29'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Yuri Alberto, Angileri, André Ramalho e João Pedro Tchoca (COR); Camilo, Giovanni Augusto (CHA);

🟥 Cartões vermelhos: -

👭Público: 18.031

💰Renda: R$ 1.394.980,00

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

🚩 Assistentes: Leone Carvalho Rocha (GO) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO)

🖥️ VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)

⚽ESCALAÇÕES

CHAPECOENSE: Leo Vieira; Everton, Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Walter Clar; João Vitor (Higor Meritão), Camilo, Rafael Carvalheira (Rubens) e Giovanni Augusto (Jean Carlos); Marcinho (Ítalo) e Bolasie (Perotti) (Técnico: Gilmar Dal Pozzo)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Pedro Milans (Matheuzinho), João Pedro Tchoca, André Ramalho e Angileri; Allan, Matheus Pereira (Breno Bidon), André (Raniele) e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Vitinho (Kayke). (Técnico: Dorival Jr)