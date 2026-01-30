Jornalista critica atitude de Diniz em derrota do Vasco: 'Impressionante'

O Vasco perdeu para o Mirassol, na noite desta quinta-feira (29), depois de um jogo emocionante. A partida válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro foi marcada por uma 'bronca' do técnico Fernando Diniz em seus jogadores.

No primeiro tempo, Coutinho abriu o placar no duelo entre Vasco x Mirassol, mas viu Renato Marques empatar por 1 a 1. Eduardo, ex-Botafogo e Cruzeiro, virou a partida para os donos da casa e deus números finais ao confronto. Em uma parada técnica, Diniz reuniu seus jogadores e soltou o verbo. O técnico criticou muito a postura dos atletas, e o momento foi registrado pelas câmeras da transmissão da partida.

O jornalista Fernando Campos, da "CazéTV", criticou muito a atitude do técnico em Mirassol x Vasco, inclusive de maneira irônica.

- Impressionante a quantidade de gente que defende a atitude do Diniz ontem na parada técnica. Isso diz muito sobre muita coisa. É uma seita...o importante é gritar o jogo todo e dar esporro! Perfeito! Está correto demais! O time ter perdido 8 dos últimos 9 jogos no Brasileirão, 11 de 14 contra adversários da Série A, estar desorganizado, desequilibrado e etc… Tudo isso fica em segundo plano! Grita! "Me representa!" - publicou Donan sobre o técnico do Vasco.

O desenho do primeiro tempo em São Januário foi claro e bem definido. O Mirassol adotou uma postura agressiva, subindo suas linhas de marcação e pressionando alto a saída de bola do Vasco, encostando no campo ofensivo para forçar o erro do adversário. Do outro lado, o Gigante da Colina, fiel ao estilo implementado por Fernando Diniz, buscava atrair a pressão para, na sequência, acelerar o jogo e encontrar espaços no setor ofensivo em Mirassol x Vasco.

Com a entrada de Rojas na vaga de GB contra o Mirassol, o Vasco ganhou mais velocidade e qualidade na troca de passes, especialmente nas escapadas após a quebra da primeira linha de marcação. Não por acaso, os melhores momentos da equipe cruz-maltina surgiram justamente quando conseguia superar a pressão inicial do Mirassol. Já as principais chances do time paulista nasceram a partir de erros vascaínos na saída de bola — com destaque negativo para o lado direito, onde Puma Rodríguez teve dificuldades e acumulou equívocos.

Mesmo em um cenário de risco, foi o Vasco quem saiu na frente no placar diante do Mirassol. Após cruzamento de Puma Rodríguez, Coutinho apareceu livre na área e cabeceou com precisão para o fundo das redes. A comemoração, no entanto, foi interrompida por um susto: no lance do gol, o meia se chocou de cabeça com o zagueiro João Victor e caiu no gramado. Apesar da imagem forte, ambos foram atendidos, passaram pelo protocolo de concussão e retornaram à partida entre Mirassol e Vasco.

A vantagem no placar, porém, não trouxe tranquilidade. Após o gol, o Mirassol passou a ter ainda mais sucesso ao pressionar a saída de bola vascaína. O empate veio em um cruzamento pela direita, feito por Yuri Lara. O centroavante Renato Marques cabeceou, a bola desviou em Cuesta e morreu no fundo da rede. Apesar da dúvida sobre um possível gol contra, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima confirmou o gol para o atacante do Mirassol contra o Vasco.

O início do segundo tempo foi um retrato dos problemas vascaínos na partida. Em mais um erro na saída de bola, Lucas Piton entregou a posse na entrada da área. Alesson ficou com a bola e acionou Eduardo, que invadiu a área e finalizou. O chute desviou em Thiago Mendes e enganou Léo Jardim, decretando a virada do Mirassol contra o Vasco.