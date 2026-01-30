Atitude de Varela irrita torcedores do Flamengo: 'Não se ajuda'

Uma atitude de Guillermo Varela, na manhã desta sexta-feira (30), irritou muitos torcedores do Flamengo nas redes sociais. O lateral uruguaio foi titular na derrota do Rubro-Negro para o São Paulo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Se dentro de campo o desempenho do lateral do Flamengo tem sido constantemente elogiado, o uruguaio quase se complicou fora dele. Muitos rubro-negros foram receber os jogadores antes do treino no Ninho do Urubu e flagraram uma camisa do Fluminense no carro de Varela. Um dos rubro-negros presentes cobrou o uruguaio.

- Aí tu me quebra com essa blusa aí, hein, Varela? Final domingo e tu com a blusa do Fluminense no carro é f@#$ - gritou um torcedor do Flamengo.

Varela em ação na partida contra o Pyramids (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Veja vídeo da cena e repercussão da web

Treino no Ninho marcou despedida de Michael, que está de saída do Flamengo

O Flamengo acertou, na manhã desta sexta-feira (30), a saída de Michael. Com o jogador fora dos planos do técnico Filipe Luís, as partes chegaram a um acordo amigável pela rescisão contratual. O atacante, que tinha contrato até o fim de 2028, não vinha sendo relacionado para os jogos do time carioca.

- O Clube de Regatas do Flamengo informa que rescindiu o contrato com o atacante Michael, nesta sexta-feira (30), em comum acordo com o jogador. O Flamengo agradece ao atleta pelo profissionalismo, dedicação e pelos serviços prestados durante o período em que defendeu o clube, além de desejar sucesso na sequência de sua carreira - publicou o Rubro-Negro.

Flamengo e Michael entenderam que esse foi o momento para o rompimento. Para que isso fosse concretizado, clube e jogador chegaram a um acordo pelos valores que o atacante tem para receber, flexibilizados por ambos.

