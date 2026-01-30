Campeã olímpica, Maurren Maggi ganha prato em hotel após MasterChef

Campeã olímpica de salto em distância, Maurren Maggi fez parte do elenco do MasterChef Celebridades 2025/26 e surpreendeu os jurados a cada episódio. Já de folga das gravações, a ex-atleta aproveita as férias em um hotel em São Sebastião, onde preparou sua famosa moqueca — sucesso no programa — para o dono do estabelecimento. O prato agradou tanto que será incluído no cardápio com o nome da campeã.

— Moqueca é algo que eu gosto muito de fazer. Acabei preparando aqui no hotel onde estou hospedada, e o dono quer colocar meu nome no cardápio — revelou Maurren, em entrevista exclusiva ao Lance!.

Moqueca de Maurren Maggi no MasterChef (Foto: Reprodução Youtube)

A campeã olímpica revelou que a tarefa mais desafiadora foi, curiosamente, aquela que lhe rendeu a maior vitória até agora: a prova do porco.

— Foi a minha maior zona de risco. Eu ganhei um "PIN" justamente na prova do porco, sendo que eu não como carne de porco! Tive que cozinhar no escuro, mas venci. Acho que ganhei porque fui melhor que os outros competidores naquele dia, não porque o prato foi perfeito, mas valeu o esforço — relembrou a atleta.

Relação com os Jurados

Maurren também detalhou a experiência de ser avaliada pelo trio de ferro da gastronomia brasileira: Helena Rizzo, Henrique Fogaça e Érick Jacquin.

— O Fogaça é meu ídolo. Já cheguei a pará-lo na rua para tirar foto. Depois, ele me mandou uma mensagem no Instagram pedindo desculpas por não ter me reconhecido na hora. Foi sensacional lembrar disso com ele durante a competição. Já o Jacquin é um fofinho, gente boa demais. Agora, a Helena Rizzo... O olhar dela mata qualquer um ali dentro! Ela te julga com os olhos, mas, ao mesmo tempo, era minha grande inspiração técnica — completou Maurren.