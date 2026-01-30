Atuação de jogador do Botafogo irrita torcida do Palmeiras: 'Fico indignado'

A rivalidade entre Botafogo e Palmeiras aumentou consideravelmente nos últimos anos. Nesta quinta-feira (29), a atuação de um jogador do Glorioso na vitória em cima do Cruzeiro deixou muitos torcedores do Verdão irritados nas redes sociais.

Com dois bonitos gols, Danilo foi o grande destaque da goleada do Botafogo por 4 a 0. Cria do Palmeiras, o volante foi comprado junto ao Nottingham Forest no meio de 2025 e se tornou um dos pilares do time carioca.

Nas redes sociais, a atuação de gala de Danilo com a camisa do Botafogo irritou parte da torcida do Palmeiras, que queria o Cria da Academia de volta ao clube que o revelou. Veja os comentários abaixo:

Danilo em ação contra o Palmeiras (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Veja reação de torcedores do Verdão

Cria do Palmeiras falou após partida de destaque no Botafogo

Na saída de campo após a goleada do Botafogo contra o Cruzeiro, Danilo comentou o resultado e a parceria com Montoro. O volante que quase se despediu do clube marcou dois dos quatro gols do Glorioso na partida.

— Agradecer esse grupo, que esse ano a gente é totalmente diferente. Estamos bem, começamos bem o trabalho com o professor. Eu e o Montoro estamos nos entendendo bem. A gente já se entendia bem ano passado. Esse ano vamos dar o que falar nesse brasileiro — disse Danilo, cria do Palmeiras, após vitória do Botafogo.

— E eu acho que esse ano aí a gente vai dar a volta por cima do ano passado. Chamar a torcida para manter o espetáculo bonito aí no final de semana. Vamos manter. É importante agradecer o grupo pela força que eles me deram. Não vamos prometer nada, mas no dia a dia, no jogo a jogo, a gente vai mostrando - completou Danilo, do Botafogo. A torcida do Palmeiras repercutiu muito a atuação do volante depois do duelo.