IA crava vencedores de Santos x São Paulo e Gre-nal 448 no Brasileirão

O domingo (20) de Campeonato Brasileiro conta com dois clássicos de tirar o fôlego: Santos x São Paulo e o Gre-nal 448. Sabendo disso, o Lance! questionou uma inteligência artificial para saber sua previsão para os duelos.

De acordo com a Meta IA, os torcedores do Tricolor Paulista sairão felizes da Vila Belmiro. Em Santos x São Paulo, a inteligência artificial previu 2x1 para os visitantes, com gols de Bobadilla e Ferreirinha. Já no Gre-nal 448, alegria para os colorados, já que a IA previu 2 x 0 para o Internacional, com gols de Alan Patrick e Carbonero.

Santos x São Paulo e o Gre-nal 448 tem caráter decisivo para as equipes, não só por se tratarem de clássicos históricos. O clube da Vila Belmiro, assim como Grêmio e Internacional, quer se distanciar da zona do rebaixamento, enquanto o São Paulo precisa se aproximar do g-6.

Domingo de Brasileirão conta com Santos x São Paulo e Gre-nal 448 (Foto: Divulgação)

Previsões da IA para Santos x São Paulo e Gre-nal 448

Os resultados previstos da IA para os clássicos importantes não é por acaso. Eles vem com uma explicação detalhada:

Em Santos x São Paulo, a posição na tabela foi levada em consideração, já que o Tricolor Paulista ocupa a 7° posição, e o Peixe está em 16°. Além disso, a IA avaliou que a qualidade individual dos jogadores do São Paulo podem fazer mais diferença que a dos jogadores do Santos.

Para não se complicar, a IA deixou claro que é apenas uma previsão, e que o futebol é um esporte muito imprevísivel. Por jogar em casa, o Peixe pode surpreender.

Já para o Gre-nal 448, o fator casa foi o principal a ser levado em consideração pela inteligência artificial. O Beira-Rio é considerado um caldeirão para a IA, e isso pode dar alguma vantagem para o Colorado no confronto.

Além disso, o histórico do técnico Roger Machado em clássicos foi outro motivo que fez a IA ter essa previsão para o duelo.

Os dois clássicos acontecem neste domingo (21), pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro. Internacional e Grêmio entram em campo às 17h30, enquanto Santos x São Paulo se enfrentam às 20h30.