O Internacional recebe o Grêmio, neste domingo (21), no Beira-Rio, às 17h30 (de Brasília), para a disputa do Gre-Nal 448, válido pela 24° rodada do Brasileirão 2025. Com valores de elenco diferentes e peças valorizadas no elenco, as duas equipes precisam da vitória para aliviar a pressão sofrida devido às atuações na temporada.

Antes do Gre-Nal, o Lance! analisa qual dos dois times tem um elenco mais recheado de estrelas e com maiores cifras. O Internacional possui uma certa vantagem quando falamos de números. Até hoje, 447 Gre-Nais já foram disputados, com 165 vitórias do Colorado contra 141 vitórias gremistas, além dos 141 empates.

Apesar do retrospecto negativo com relação ao clássico, o Tricolor, que não vence um Gre-Nal desde 2023, vai entrar em campo com um time um pouco mais valorizado no mercado para tentar derrotar o arquirrival.

Enquanto o Inter possui um elenco avaliado em 86 milhões de euros (R$ 538 mi), o Grêmio possuiu um plantel que vale 86,45 milhões de euros (R$ 540 mi), o que representa apenas 0,523% a mais que o do seu rival.

Internacional x Flamengo - Campeonato Brasileiro 2025 - Roger Machado, técnico do Internacional (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Veja os jogadores mais caros de cada equipe

Internacional

Vitão – 12,00 milhões de euros (R$ 70,8 mi) Alexandro Bernabei – 7,00 milhões de euros (R$ 41,3 mi) Ricardo Mathias – 7,00 milhões de euros (R$ 41,3 mi) Victor Gabriel – 5,00 milhões de euros (R$ 29,5 mi) Bruno Gomes – 5,00 milhões de euros (R$ 29,5 mi)

Grêmio

Mathías Villasanti – 6,00 milhões de euros (R$ 35,4 mi) Cristian Olivera – 6,00 milhões de euros (R$ 35,4 mi) Arthur Melo – 5,00 milhões de euros (R$ 29,5 mi) Franco Cristaldo – 5,00 milhões de euros (R$ 29,5 mi) Miguel Monsalve – 5,00 milhões de euros (R$ 29,5 mi)

Roger pressionado

O técnico do Colorado, Roger Machado, depende de uma vitória para se manter no cargo. Fora da Libertadores e também da Copa do Brasil, o técnico do Inter está vivendo o seu pior momento no clube desde que assumiu o clube em 2024, após deixar o Juventude.