menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

Gre-Nal 448: Inter e Grêmio se enfrentam neste domingo; veja diferença de valor dos elencos

Inter e Grêmio possuem diferença mínima em valores de mercado

Grêmio x Internacional - Grenal 447 - Campeonato Brasileiro - Fernando - (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)
imagem cameraGrêmio x Internacional - Grenal 447 - Campeonato Brasileiro - Fernando - (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)
Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 21/09/2025
14:33
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Internacional recebe o Grêmio, neste domingo (21), no Beira-Rio, às 17h30 (de Brasília), para a disputa do Gre-Nal 448, válido pela 24° rodada do Brasileirão 2025. Com valores de elenco diferentes e peças valorizadas no elenco, as duas equipes precisam da vitória para aliviar a pressão sofrida devido às atuações na temporada.

continua após a publicidade

Antes do Gre-Nal, o Lance! analisa qual dos dois times tem um elenco mais recheado de estrelas e com maiores cifras. O Internacional possui uma certa vantagem quando falamos de números. Até hoje, 447 Gre-Nais já foram disputados, com 165 vitórias do Colorado contra 141 vitórias gremistas, além dos 141 empates.

Apesar do retrospecto negativo com relação ao clássico, o Tricolor, que não vence um Gre-Nal desde 2023, vai entrar em campo com um time um pouco mais valorizado no mercado para tentar derrotar o arquirrival.

continua após a publicidade

Enquanto o Inter possui um elenco avaliado em 86 milhões de euros (R$ 538 mi), o Grêmio possuiu um plantel que vale 86,45 milhões de euros (R$ 540 mi), o que representa apenas 0,523% a mais que o do seu rival.

Roger Machado, técnico do Internacional
Internacional x Flamengo - Campeonato Brasileiro 2025 - Roger Machado, técnico do Internacional (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Veja os jogadores mais caros de cada equipe

Internacional

  1. Vitão – 12,00 milhões de euros (R$ 70,8 mi)
  2. Alexandro Bernabei – 7,00 milhões de euros (R$ 41,3 mi)
  3. Ricardo Mathias – 7,00 milhões de euros (R$ 41,3 mi)
  4. Victor Gabriel – 5,00 milhões de euros (R$ 29,5 mi)
  5. Bruno Gomes – 5,00 milhões de euros (R$ 29,5 mi)

Grêmio

  1. Mathías Villasanti – 6,00 milhões de euros (R$ 35,4 mi)
  2. Cristian Olivera – 6,00 milhões de euros (R$ 35,4 mi)
  3. Arthur Melo – 5,00 milhões de euros (R$ 29,5 mi)
  4. Franco Cristaldo – 5,00 milhões de euros (R$ 29,5 mi)
  5. Miguel Monsalve – 5,00 milhões de euros (R$ 29,5 mi)

Roger pressionado

O técnico do Colorado, Roger Machado, depende de uma vitória para se manter no cargo. Fora da Libertadores e também da Copa do Brasil, o técnico do Inter está vivendo o seu pior momento no clube desde que assumiu o clube em 2024, após deixar o Juventude.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias