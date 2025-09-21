Gre-Nal 448: Inter e Grêmio se enfrentam neste domingo; veja diferença de valor dos elencos
Inter e Grêmio possuem diferença mínima em valores de mercado
- Matéria
- Mais Notícias
O Internacional recebe o Grêmio, neste domingo (21), no Beira-Rio, às 17h30 (de Brasília), para a disputa do Gre-Nal 448, válido pela 24° rodada do Brasileirão 2025. Com valores de elenco diferentes e peças valorizadas no elenco, as duas equipes precisam da vitória para aliviar a pressão sofrida devido às atuações na temporada.
Internacional 4 x 1 Grêmio no Brasileirão 2008; show de D’Alessandro tira rival da liderança
Lancepédia
Internacional 0 x 2 Grêmio no Brasileirão 2007; golaço de Diego Souza no Beira-Rio
Lancepédia
Maiores invencibilidades da história do Internacional
Lancepédia
Antes do Gre-Nal, o Lance! analisa qual dos dois times tem um elenco mais recheado de estrelas e com maiores cifras. O Internacional possui uma certa vantagem quando falamos de números. Até hoje, 447 Gre-Nais já foram disputados, com 165 vitórias do Colorado contra 141 vitórias gremistas, além dos 141 empates.
Apesar do retrospecto negativo com relação ao clássico, o Tricolor, que não vence um Gre-Nal desde 2023, vai entrar em campo com um time um pouco mais valorizado no mercado para tentar derrotar o arquirrival.
Enquanto o Inter possui um elenco avaliado em 86 milhões de euros (R$ 538 mi), o Grêmio possuiu um plantel que vale 86,45 milhões de euros (R$ 540 mi), o que representa apenas 0,523% a mais que o do seu rival.
➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio
➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional
Veja os jogadores mais caros de cada equipe
Internacional
- Vitão – 12,00 milhões de euros (R$ 70,8 mi)
- Alexandro Bernabei – 7,00 milhões de euros (R$ 41,3 mi)
- Ricardo Mathias – 7,00 milhões de euros (R$ 41,3 mi)
- Victor Gabriel – 5,00 milhões de euros (R$ 29,5 mi)
- Bruno Gomes – 5,00 milhões de euros (R$ 29,5 mi)
Grêmio
- Mathías Villasanti – 6,00 milhões de euros (R$ 35,4 mi)
- Cristian Olivera – 6,00 milhões de euros (R$ 35,4 mi)
- Arthur Melo – 5,00 milhões de euros (R$ 29,5 mi)
- Franco Cristaldo – 5,00 milhões de euros (R$ 29,5 mi)
- Miguel Monsalve – 5,00 milhões de euros (R$ 29,5 mi)
Roger pressionado
O técnico do Colorado, Roger Machado, depende de uma vitória para se manter no cargo. Fora da Libertadores e também da Copa do Brasil, o técnico do Inter está vivendo o seu pior momento no clube desde que assumiu o clube em 2024, após deixar o Juventude.
- Matéria
- Mais Notícias