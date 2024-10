PC Oliveira aponta erro de arbitragem em Flamengo x Corinthians: ‘Foi pênalti’

PC Oliveira aponta erro de arbitragem em Flamengo x Corinthians (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 01:13 • Rio de Janeiro

A vitória do Flamengo contra o Corinthians por 1 a 0, nesta quarta-feira (2), no Maracanã, pela Copa do Brasil, foi marcada por polêmicas de arbitragem. A equipe rubro-negra saiu de campo se sentindo prejudicada por algumas marcações de campo. O especialista PC Oliveira analisou os lances e deu um veredito.

Ao analisar os lances, o ex-árbitro identificou um erro no confronto. Na opinião do especialista, o Flamengo teve um pênalti em campo que não foi marcado pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio. A ausência da presença do VAR no lance foi questionada pelo comentarista dos canais Globo.

- O Héctor perde o tempo da bola. Aí a ação de disputa está entre o Bruno Henrique e o Félix Torres. No momento em que a bola é cabeceada, o Héctor está com o braço aberto, na minha avaliação ampliando o espaço do corpo… ele assumiu o risco da bola bater no braço, e pra mim, isto é pênalti - disse o especialista.

Além disso, o PC Oliveira também falou sobre o impedimento polêmico de Gabigol no segundo gol do Flamengo, que foi anulado com o auxilio do VAR. O comentarista se posicionou a favor da tecnologia, que identificou um posicionamento ilegal do atacante do Flamengo.

- É no detalhe mesmo. Se compara partes do corpo diferentes, a do Hugo é o pé, e a do Gabigol é na parte inferior da axila. De acordo com o VAR, e é sempre bom lembrar que se analisa a imagem com mais definição, na tela de um monitor e com a linha mais fina que está apresentando na televisão - opinou.

Fora as polêmicas, o Flamengo venceu o primeiro confronto e tem a vantagem do empate na partida de volta. As equipes voltam a se enfrentar no próximo dia 20 de outubro, às 16h, na Neo Química Arena.