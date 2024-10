Torcedores do Flamengo se rendem a Filipe Luís: ‘Filho do Jorge Jesus’

Filipe Luís em sua estreia como técnico profissional do Flamengo contra o Corinthians (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/10/2024 - 23:18 • Rio de Janeiro (RJ)

Na estreia de Filipe Luís à beira do gramado comandando o Flamengo, o treinador mudou a postura do Rubro-Negro em campo. Na semifinal da Copa do Brasil, sua equipe saiu da etapa inicial com a vitória parcial sobre o Corinthians.

Nas redes sociais, o novo comandante foi comparado a Jorge Jesus, que ficou marcado na história do clube por conta das conquistas da Libertadores e do Brasileirão em 2019. O ex-jogador também foi o nome mais ovacionado no Maracanã.

Confira as reações na web:

é filho do jorge jesus a mesma cara — jl (@kajebugg.bsky.social) 2024-10-03T01:51:38.874Z

Essa jogada ensaiada do Flamengo é a do Jorge Jesus. Girando a bola e jogando no que seria o primeiro pal da falta. Onde estão os maiores jogadores do Flamengo. — (@wiuke.bsky.social) 2024-10-03T02:00:44.037Z

Filipe Luís é tipo um Jorge Jesus só que 76 anos mais novo — Wendel Azeredo 🇹🇹 (@azeredow.bsky.social) 2024-10-03T01:43:11.816Z

juro, quase morri de felicidade no 1° tempo Flamengo à la Jorge Jesus. — kadu (@kadugoms.bsky.social) 2024-10-03T01:42:53.881Z

Já dá pra falar que o Filipe Luís é maior que Jorge Jesus? — Guilherme.05 (@guiesp05.bsky.social) 2024-10-03T01:46:30.300Z

Trocaram o ator do Jorge Jesus por um mais novo — JP (@jpndiniz.bsky.social) 2024-10-03T01:47:44.431Z