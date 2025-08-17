Web relembra fala polêmica de Marcelo Teixeira após goleada do Vasco

O Vasco goleou o Santos por 6 a 0, neste domingo (17), no Morumbis, pela 20ª rodada do Brasileirão. Após a partida, torcedores do Cruzmaltino relembraram uma fala polêmica de Marcelo Teixeira, atual presidente do Peixe, dita no primeiro turno do campeonato nacional.

Na época, o alvinegro praiano havia perdido para o Vasco por 2 a 1, em São Januário, e Marcelo Teixeira afirmou que o resultado era inadimissível. Após a goleada no Morumbis, a frase foi recuperada por torcedores, que aproveitaram o momento para provocar o mandatário. Veja a fala e a repercussão abaixo:

- O time do Santos perdeu três pontos hoje. É inadimissível a gente iniciar uma campanha, onde queremos ser protagonistas e ficar na primeira parte do campeonato, vim aqui, e com todo respeito ao Vasco, não ganhar. Perdemos três pontos. Fizemos o primeiro gol, mas tivemos problemas defensivos. Um time que quer chegar na frente não pode tomar os gols que a gente toma - disse Marcelo Teixeira.

Santos x Vasco

A goleada Cruzmaltina começou a ser construída no primeiro tempo, quando Lucas Piton marcou de cabeça aos 17 minutos. Além do gol do lateral, os 45 minutos do confronto também foram marcados por reclamação contra a arbitragem.

O Santos reclamou de uma não expulsão de Hugo Moura, que acertou a sola da chuteira no rosto de Tiquinho Soares. Além disso, a equipe paulista também teve um pênalti anulado pelo VAR.

Na segunda etapa, a equipe de Fernando Diniz desfilou no gramado do Morumbis. Com um amplo domínio, o Vasco empilhou gols. David foi o primeiro a marcar após o retorno do intervalo, aos 6 minutos.

Posteriormente, Philippe Coutinho (2), Rayan e Tchê Tchê voltaram a marcar pelo Cruzmaltino. Aos 22 minutos do segundo tempo o placar já marcava 6 a 0. O cenário gerou revolta por parte dos torecedores do Santos. Alguns deixaram o estádio e outros realizaram protestos simbólicos, como se virarem de costas para o gramado.

Com o resultado, o Vasco somou 19 pontos e saiu da zona de rebaixamento. A equipe de Fernando Diniz, agoa, ocupa a 16ª colocação do Brasileirão. Por outro lado, o Santos se manteve com 21 pontos, e assim, terminou a rodada na 14ª posição.