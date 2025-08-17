Sormani rasga o verbo após derrota do Santos para o Vasco: ‘Sumam todos’
Equipes se enfrentaram pela 20ª rodada do Brasileirão
- Matéria
- Mais Notícias
O Vasco goleou o Santos por 6 a 0, neste domingo (17), no Morumbis, pela 20ª rodada do Brasileirão. Após o apito final, o jornalista Fábio Somarni, que estava no estádio acompanhando a partida, gravou um vídeo onde rasgou o verbo contra a diretoria do Peixe.
Alexandre Mattos comenta goleada sofrida pelo Santos: ‘Tragédia’
Santos
Atitude de Neymar após derrota do Santos repercute na imprensa internacional
Futebol Internacional
Jornalistas reagem à goleada do Vasco sobre o Santos de Neymar: ‘7×1 particular’
Fora de Campo
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
O conteúdo foi postado no canal do comunicador no Youtube. Durante nove minutos, Fábio Sormani não poupou críticas a presidência de Marcelo Teixeira e pediu a demissão do técnico Cléber Xavier, que veio acontecer pouco tempo depois da partida. Além disso, o atacante Guilherme também foi criticado.
- Uma das maiores vergonhas que passei na minha vida dentro do futebol. É a primeira vez que venho a um campo de futebol e vejo o Santos tomar seis gols. Nunca tinha visto isso. Uma vergonha completa. Renúncia de todo mundo. O técnico Cléber Xavier tem que pedir demissão no caminho do vestiário. O presidente Marcelo Teixeira, se tiver vergonha na cara, renúncia o cargo. Ele não é digno - iniciou o jornalista, antes de completar.
- Foi uma humilhação. Mais de 54 mil pessoas estiveram aqui para assistir isso. Uma vergonha. Sumam todos do Santos. Fora todo mundo. Jogadores de quinta categoria. Esse Guilherme ainda reclama da torcida pegando no pé dele, mas tenha dó. O time desmoronou. Os caras não fizeram nada, nem falta. Tenha santa paciência - concluiu.
Santos x Vasco
A goleada Cruzmaltina começou a ser construída no primeiro tempo, quando Lucas Piton marcou de cabeça aos 17 minutos. Além do gol do lateral, os 45 minutos do confronto também foram marcados por reclamação contra a arbitragem.
O Santos reclamou de uma não expulsão de Hugo Moura, que acertou a sola da chuteira no rosto de Tiquinho Soares. Além disso, a equipe paulista também teve um pênalti anulado pelo VAR.
Na segunda etapa, a equipe de Fernando Diniz desfilou no gramado do Morumbis. Com um amplo domínio, o Vasco empilhou gols. David foi o primeiro a marcar após o retorno do intervalo, aos 6 minutos.
Posteriormente, Philippe Coutinho (2), Rayan e Tchê Tchê voltaram a marcar pelo Cruzmaltino. Aos 22 minutos do segundo tempo o placar já marcava 6 a 0. O cenário gerou revolta por parte dos torecedores do Santos. Alguns deixaram o estádio e outros realizaram protestos simbólicos, como se virarem de costas para o gramado.
Com o resultado, o Vasco somou 19 pontos e saiu da zona de rebaixamento. A equipe de Fernando Diniz, agoa, ocupa a 16ª colocação do Brasileirão. Por outro lado, o Santos se manteve com 21 pontos, e assim, terminou a rodada na 14ª posição.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias