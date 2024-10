Flamengo terá desfalque importante para duelo com o Bahia

Jogadores do Flamengo posam antes de duelo contra o Corinthians, pela Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/10/2024 - 13:24 • Rio de Janeiro

O Flamengo informou, nesta sexta-feira (4), que o lateral-esquerdo Alex Sandro não viajou para o confronto diante do Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. O defensor sentiu um problema muscular na coxa, e ficou no Rio de Janeiro para iniciar tratamento.

➡️ Filipe Luís lida com sombra de Tite na véspera de Bahia x Flamengo

- O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Alex Sandro apresentou um desconforto na posterior da coxa direita e não foi relacionado para o jogo contra o Bahia. O lateral não tem lesão e segue trabalho de controle de carga no CT Ninho do Urubu - comunicou o clube.

Alex foi titular no duelo com o Corinthians há dois dias atrás, pela ida das semifinais da Copa do Brasil, e teve participação crucial no triunfo por 1 a 0. Ainda na primeira etapa, o recém-contratado recebeu passe de Bruno Henrique e marcou o único gol do jogo - seu primeiro pelo Fla -, garantindo vantagem antes do jogo da volta.

➡️ Filipe Luís começa com o pé direito! Veja como foram as últimas estreias de técnicos no Flamengo

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Bahia e Flamengo se enfrentam neste sábado (5), às 19h (horário de Brasília), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe agora comandada pelo ex-jogador Filipe Luís tem 48 pontos, nove a menos em relação ao líder Botafogo - e um jogo a menos -, e quer vencer para seguir sonhando com a conquista da liga nacional.

Alex Sandro será desfalque do Flamengo no embate com o Bahia (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)