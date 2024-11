Jornalistas apontam erro de arbitragem na final da Copa do Brasil: ‘Era pra vermelho’

Final da Copa do Brasil teve lance polêmico no primeiro tempo (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/11/2024 - 17:11 • Rio de Janeiro

O primeiro tempo da final da Copa do Brasil, entre Flamengo e Atlético-MG, foi marcado por uma polêmica de arbitragem. Através das redes sociais, alguns jornalistas apontaram que o árbitro Raphael Klaus errou em não ter expulsado o zagueiro Lyanco, do clube mineiro, por falta em Arrascaeta, aos 37 minutos.

No lance, o zagueiro do clube mineiro era o último homem da linha de defesa e parou uma arrancada de Arrascaeta com contato faltoso. Caso a falta não tivesse ocorrido, o jogador do Flamengo ficaria com o campo aberto para correr em direção ao gol, tendo ao lado Michael, livre para um possível passe. Para os comunicadores, a situação foi clara de cartão vermelho, pois se tratava de uma chance clara. Lyanco foi advertido apenas com o cartão amarelo. Veja a repercussão abaixo do lance polêmico na final da Copa do Brasil.

Além dos comunicadores, alguns torcedores também se manifestaram contra a marcação da arbitragem nas redes sociais. Muitos reclamaram da decisão e apontaram como um erro grave na decisão da Copa do Brasil.

Final da Copa do Brasil

O primeiro tempo da partida decisiva da final da Copa do Brasil terminou em um empate sem gols. O resultado momentâneo dá a taça do torneio para o Flamengo. Para reverter o cenário, o Atlético-MG precisa vencer o confronto por pelo menos dois gols de diferença e, assim, levar a decisão para as penalidades máximas.

