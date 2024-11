Jogadores do Flamengo com a taça da Copa do Brasil (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/11/2024 - 16:08 • Rio de Janeiro (RJ)

O triunfo do Flamengo diante do Atlético-MG por 4 a 1 pelo placar agregado garantiu o quinto título rubro-negro da Copa Do Brasil. Aliás, além da premiação pelo título, a conquista fez com que o time carioca carimbasse duas vagas para competições em 2025: Libertadores e Supercopa do Brasil.

O título garantiu ao Flamengo a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. Esse fato, no entanto, também animou outros torcedores, afinal abriu mais uma vaga, via Brasileirão, para a competição internacional.

Ano que vem, o Rubro-Negro disputará a sua nona Libertadores seguida. A 21ª em sua história.

Vaga na Supercopa do Brasil

O Flamengo também garantiu a vaga para a Supercopa do Brasil. O Mais Querido, aliás, é o maior campeão do torneio, com dois títulos (2020 e 2021). No total, disputou quatro edições.

O confronto pelo título no ano que vem, em jogo único, pode contar com um clássico com o Botafogo. O time alvinegro é o líder do Brasileirão, com 68 pontos. O segundo colocado é o Palmeiras, com 64.