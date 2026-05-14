PC Oliveira aponta erro capital da arbitragem em Juventude x São Paulo

O Juventude venceu o São Paulo por 3 a 1, na noite desta quarta-feira (13), e avançou para as oitavas de final da Copa do Brasil. O comentarista de arbitragem da Globo, Paulo Cesar Oliveira, apontou um erro capital da arbitragem no duelo.

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Durante o primeiro tempo da partida entre Juventude e São Paulo pela Copa do Brasil, o jogador Ferreirinha, que havia entrado há menos de um minuto, foi expulso por conduta violenta. O atacante agrediu o defensor da equipe mandante e, após análise do VAR, recebeu o cartão vermelho.

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No programa "Troca de Passes", no Sportv, PC Oliveira opinou que houve exagero na expulsão de Ferreirinha em Juventude x São Paulo.

— Não vejo uma conduta violenta. Não acho que ele deu um soco no Rodrigo. O Ferreirinha deu margem, mas, para mim, essa foi a mais leve das três faltas. Eu, como VAR, não entraria. Foi muito ruim o critério do Rodrigo Pereira — opinou o especialista sobre a polêmica de Juventude x São Paulo.

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Ainda segundo o ex-árbitro, o gol do São Paulo no duelo foi irregular. PC viu falta de Calleri e teria anulado o gol se estivesse em campo.

— O gol do Juventude é legal, mas no gol do São Paulo tem falta do Calleri. Ele faz carga no adversário. Carga claríssima, falta claríssima — completou o ex-árbitro.

PC Oliveira apontou erro de arbitragem (Foto: Divulgação Globo)

Como foi o jogo entre Juventude e São Paulo

Em casa, o Juventude controlou as ações no primeiro tempo e foi superior durante boa parte da etapa inicial. A equipe de Caxias do Sul pressionou, levou perigo ao São Paulo e exigiu boas intervenções de Rafael. Em uma das chegadas, na finalização de Gabriel Pinheiro, a bola passou rente à trave. O clima esquentou nos minutos finais da etapa inicial. Luciano deixou o gramado com dores, e Ferreirinha entrou em seu lugar. No entanto, o atacante permaneceu apenas 30 segundos em campo em Juventude x São Paulo antes de ser expulso após acertar uma cotovelada em Rodrigo Sam, lance interpretado pela arbitragem como agressão. Complicação para o São Paulo na Copa do Brasil.

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Com um jogador a menos contra o Juventude, o São Paulo voltou para o segundo tempo recuado e tentando se defender. Roger Machado lançou Osório logo no reinício para fechar mais a equipe, mas o Juventude seguiu encontrando espaços contra o São Paulo na Copa do Brasil. Aos 19 minutos, Gabriel Pinheiro empatou a partida. Aos 26, Marcos Paulo venceu Enzo Díaz e marcou o segundo, colocando os gaúchos em vantagem no agregado. No desespero, Roger Machado promoveu novas mudanças no São Paulo e colocou Gonzalo Tapia, que precisou de poucos segundos para balançar as redes e igualar novamente o confronto. Já nos acréscimos, Mandaca foi decisivo. Acionado na etapa final, o meia apareceu livre na área e, de cabeça, marcou o gol que garantiu a classificação do Juventude contra o São Paulo na Copa do Brasil.

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