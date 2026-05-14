Torcida do Palmeiras rasga elogios a jogador criticado: 'Iludindo'

O Palmeiras venceu a Jacuipense por 4 a 1, na noite desta quarta-feira (13), e se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil. Depois do duelo, torcedores rasgaram elogios a um jogador do elenco do Alviverde.

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Felipe Anderson, que não vem tendo sequência, foi titular na equipe de Abel Ferreira e teve atuação brilhante diante da Jacuipense. O meia do Palmeiras fez um gol, deu duas assistências e foi o grande destaque da partida.

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Nas redes sociais, torcedores do Verdão reconheceram a grande atuação do camisa 7 em Jacuipense x Palmeiras. Veja os comentários abaixo:

Felipe Anderson foi o destaque de Jacuipense x Palmeiras na Copa do Brasil(Foto: Guilherme Veiga/PxImages/FolhaPress)

Veja comentários sobre o jogador

Como foi o jogo do Palmeiras contra a Jacuipense

Mesmo com uma escalação alternativa, o Palmeiras dominou o Jacuipense e acumulou chances até abrir o placar com Mauricio, na metade da etapa inicial. O aumento da vantagem desestabilizou o adversário, que sofreu o segundo gol, de Felipe Anderson, na sequência. O jovem Erick Belé, após bela jogada coletiva, marcou o terceiro.

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Com seis gols de vantagem no placar agregado, o Palmeiras pouco precisou pressionar o Jacuipense e aproveitou para reduzir a intensidade da partida. Luighi sofreu pênalti infantil e converteu sem dificuldades. Nos minutos finais, Abel Ferreira aproveitou para acionar algumas Crias da Academia, como Riquelme, Luis Pacheco e Larson. Vicente, no primeiro chute a gol do Jacuipense, marcou o gol de honra.

Felipe Anderson foi o principal destaque e participou diretamente dos três gols do Palmeiras ainda na etapa inicial. No primeiro, deu assistência após driblar três defensores. No segundo, foi às redes em jogada com Luighi. Por fim, participou da tabela que resultou no gol do jovem Erick Belé.

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