Paulo Nunes revela três propostas para deixar a Globo e toma decisão; confira

Comentarista da Globo desde o fim de 2018, o ex-atacante Paulo Nunes revelou ter recebido três propostas para deixar o canal. Em entrevista ao podcast "Conta & Manda", o ex-jogador comentou as ofertas, mas afirmou que pretende ficar na emissora líder de audiência.

- Eu fui muito bem recebido e estou muito feliz trabalhando na casa (Globo). Tive possibilidade até de sair, tive três propostas maravilhosas. Agradeço às pessoas que confiaram no meu trabalho, amigos que trabalham em outras empresas e profissionais que acreditaram em mim, vendo o que eu posso fazer dentro da comunicação - começou Paulo Nunes.

- Mas o meu objetivo é continuar, porque eu sou muito feliz na casa, gosto de fazer o que eu faço. Tem grandes pessoas lá. E a condição que a casa dá também é absurda. Mas fico feliz que as pessoas de fora consigam enxergar meu trabalho - completou o ex-jogador.

De acordo com o portal "F5", uma das propostas recebida por Paulo Nunes foi da Band, que queria a contratação do ex-atacante para substituir Denílson, que acertou com a Globo. O pentacampeão do mundo atuava no programa "Jogo Aberto" ao lado da apresentadora Renata Fan.

Carreira de Paulo Nunes nos gramados

Paulo Nunes somou passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, como Flamengo, Grêmio, Palmeiras e Corinthians. O ex-jogador tem no currículo dois Brasileirões, três Copas do Brasil, duas Libertadores, uma Recopa Sul-Americana e uma Mercosul. Pela Seleção Brasileira, o ex-atleta conquistou uma Copa América.

