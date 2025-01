Após pedir demissão da Globo, Milton Leite fecha com outro canal; veja

Cinco meses após pedir demissão da Globo, o narrador Milton Leite, de 65 anos, acertou com outro canal. O locutor foi contratado pelo UOL para as transmissões do Campeonato Paulista na plataforma "UOL Play", e vai estrear no jogo entre Botafogo-SP e São Paulo, na próxima segunda-feira (20), às 20h.

- Eu transmito o Campeonato Paulista desde 1990 e voltar agora em um projeto bacana e nesse novo mercado, com a pulverização dos direitos que facilita que muita gente trabalhe, é muito interessante. Estou feliz porque vou fazer o que gosto e já percebi que será com gente muito legal - disse Milton.

- Estou muito feliz por fazer parte de um projeto que se encaixa nesse meu novo momento de vida. Primeiro porque são dois meses de competição que me permitem tocar, também, a minha vida pessoal. Ficar mais com a minha mulher, minhas filhas, minhas netas. E segundo porque eu volto a fazer uma coisa que adoro e da qual estava sentindo falta, que é narrar - completou.

Milton Leite deixou a Globo após os Jogos Olímpicos de Paris, em agosto do ano passado. Após quase 20 anos na emissora, o narrador optou por pedir demissão para passar mais tempo com a família e por conta da perda de espaço recente na empresa. O locutor também somou passagens por Jovem Pan e ESPN.