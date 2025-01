Chegada de Fred Bruno ao Globo Esporte mexe com audiência da emissora; veja

Na última semana, a de estreia de Fred Bruno como apresentador do Globo Esporte, a atração da emissora teve um crescimento de audiência na capital paulista. Segundo o portal "Notícias da TV", houve um aumento de 5,5% na audiência, atingindo uma média de 9,6 pontos, com um avanço geral de 2,2% na média diária do canal.

continua após a publicidade

➡️ Novo apresentador do Globo Esporte, Fred Bruno revela mudanças no programa

Fred Bruno, que possui uma forte presença nas redes sociais, introduziu uma nova linguagem ao programa, buscando atrair um público mais jovem. A estratégia adotada parece ter sido eficaz, refletida pelo aumento da audiência na sua primeira semana, dos dias 13 a 18 de janeiro.

Bons índices foram registrados na quarta (15) e sexta (17), com 9,9 pontos, enquanto o menor foi na terça (14), com 9,2 pontos. O recorde de audiência da semana ocorreu no sábado (18), alcançando 10,2 pontos. Fred Bruno marcou época como apresentador do canal "Desimpedidos", no Youtube.

continua após a publicidade

Estratégia de Fred Bruno no Globo Esporte

Antes de sua estreia, Fred Bruno compartilhou suas intenções para o programa em uma entrevista com a apresentadora Tati Machado, no programa "Mais Você". O jornalista expressou o desejo de trazer para o Globo Esporte a proximidade que tem com o público em suas redes sociais.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Vim da internet, então, sempre fui acostumado a gravar com a câmera muito próxima, acho que isso impacta na minha distância com o público. Então, eu quero trazer isso para o Globo Esporte. Talvez o público fale: 'Nossa, como esse cara está enchendo a minha TV desse tamanho aí?'. Mas espero que as pessoas gostem, vamos ver se funciona esse meu conceito, que é algo que eu trouxe e o pessoal da equipe super abraçou - disse Fred.