Ex-Globo, Mauro Naves deixa ESPN para voltar a trabalhar com Galvão Bueno

Mauro Naves, repórter e comentarista com longa carreira, deixou a ESPN para voltar a trabalhar com o narrador Galvão Bueno. De acordo com o colunista Gabriel Vaquer, do portal "F5", o profissional acertou com a Amazon Prime Video, que transmitirá Brasileirão e Copa do Brasil em 2025.

Mauro Naves construiu sua carreira na Globo de 1987 a 2019 e passou os últimos cinco anos na ESPN. Durante a passagem pela emissora líder de audiência, o jornalista fez parceria com Galvão Bueno na cobertura da Seleção Brasileira. O narrador foi anunciado pela plataforma nesta semana.

O Amazon Prime Video adquiriu os direitos de transmissão de 38 partidas do Campeonato Brasileiro por ano até 2029, em um acordo de R$ 400 milhões anuais. A plataforma exibirá as partidas como mandantes dos clubes da Liga Forte União.

Fazem parte da Liga Forte União clubes como Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Athletico-PR, Atlético-GO, Botafogo, Fortaleza, Cuiabá, Criciúma e Juventude. A LFU também firmou acordos com a Record e YouTube.

Além de Mauro Naves e Galvão, o time de transmissão da Amazon Prime Video incluirá o repórter André Hernan e o comentarista Rafael Oliveira, com a expectativa de que novos nomes se juntem em breve. Principal narrador da plataforma em 2024, Cléber Machado foi contratado pela Record.

