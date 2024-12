Após saída de Denílson, Band mira contratação de comentarista da Globo

A Band já se movimenta para buscar um substituto para Denílson no programa "Jogo Aberto" a partir de 2025. De acordo com o jornalista Flávio Ricco, do portal "LeoDias", um dos nomes em pauta na emissora é o do ex-atacante e comentarista da Globo Paulo Nunes.

Paulo Nunes é um dos principais comentarista da Globo e trabalha constantemente em jogos no "Sportv". Na TV aberta, o ex-jogador faz dupla com o apresentador Lucas Gutiérrez no quadro "Segue o Jogo", que acontece após os jogos da rodada no meio de semana.

Paulo Nunes foi contratado pela Globo no fim de 2018. À época, o ex-atacante revelou que também havia recebido uma proposta da extinta Fox Sports. Antes, o ex-jogador já havia atuado no Grupo Globo, mas pela TV Anhanguera, afiliada da emissora em Goiás.

Denílson chegou a renovar contrato com a Band no início do ano, mas decidiu deixar o canal antes do fim do vínculo, que se encerraria em 2027. De acordo com o portal "f5", a Globo está de olho no ex-jogador para integrar um novo programa do SporTV aos domingos em 2025.

Denílson chegou à Band em 2010 e participou da cobertura da Copa do Mundo daquele ano no extinto programa "Band Mania". O sucesso como comentarista levou o ex-atleta ao "Jogo Aberto", onde o pentacampeão fez parceria marcante com a apresentadora Renata Fan.

Carreira de Paulo Nunes nos gramados

Paulo Nunes somou passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, como Flamengo, Grêmio, Palmeiras e Corinthians. O ex-jogador tem no currículo dois Brasileirões, três Copas do Brasil, duas Libertadores, uma Recopa Sul-Americana e uma Mercosul. Pela Seleção Brasileira, o ex-atleta conquistou uma Copa América.