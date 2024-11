Paulo Cesar Vasconcellos se pronuncia após pedir argentino na Seleção Brasileira

Paulo Cesar Vasconcellos se pronuncia após gafe na programação dos canais Sportv (Foto: Reprodução/Instagram)







Publicada em 01/11/2024 - 21:55 • Rio de Janeiro (RJ)

O jornalista Paulo Cesar Vasconcellos pediu desculpas, nesta sexta-feira (1º), por pedir a presença de um jogador argentino na Seleção Brasileira. Durante participação no programa "Seleção SporTV", na última quinta-feira (31), ele confundiu a nacionalidade do lateral Bernabei, do Internacional.

A gafe foi alvo de críticas nas redes sociais. Internautas cortaram o trecho do equívoco do jornalista e publicaram nas plataformas digitais. Após a repercussão do caso, Paulo Cesar Vasconcellos reconheceu o erro publicamente e pediu desculpas. O pronunciamento aconteceu através de uma postagem no Instagram.

- No Seleção SporTV da quinta feira, apresentado pelo André Rizek cometi um erro: atribui ao lateral esquerdo do Internacional, Bernabei, a nacionalidade brasileira. E sugeri erradamente que fosse convocado. Errei! Peço desculpas ao argentino Bernabei, à imensa torcida do Internacional e a quem assistia ao programa. Aprendi com meus pais, Dona Edmea e Seu Dilon, que pedir desculpas tem que fazer parte do nosso cotidiano. Fosse vivo, o meu saudoso pai, dedicado e atento torcedor do Internacional, teria imediatamente após o programa me alertado e ficaria à espera das desculpas. Cá estão: Bernabei, Internacional e a quem assistiu. Me desculpem! - publicou o jornalista.

Seleção Brasileira

Com 16 pontos somados em dez rodadas, o Brasil ocupa a quarta colocação na tabela das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A equipe busca, com Dorival Júnior, dar a volta por cima na campanha após um início conturbado sob o comando do técnico Fernando Diniz.

O primeiro desafio da próxima Data Fifa será no dia 14 de novembro, contra a Venezuela, às 18h (de Brasília), em Maturín. Cinco dias depois, a Seleção Brasileira enfrenta o Uruguai, às 21h45 (de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador. A lista dos 23 jogadores convocados para os compromissos foi divulgada nesta sexta-feira (1).