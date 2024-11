Jornalista comete gafe e pede argentino na Seleção Brasileira; Rizek se pronuncia

Programa Seleção Sportv contou com uma gafe nesta quinta-feira (31) (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/10/2024 - 21:44 • Rio de Janeiro (RJ)

O programa "Seleção Sportv" protagonizou uma gafe nesta quinta-feira (31). Comentarista da atração, Paulo César Vasconcellos pediu a convocação de Alexandro Bernabei, do Internacional, para a Seleção Brasileira. O lateral-esquerdo, no entanto, é argentino.

- Sabe quem eu gostaria de ver na lista? O Bernabei, lateral-esquerdo do Internacional. Já que o Dorival Jr contempla jogadores que atuam no futebol brasileiro, o que ele está jogando... Acho que as laterais tem uma questão em aberto - disse PC Vasconcellos.

- Seria uma baita novidade. A gente teve o Abner e o Alex Telles como nomes da última vez. Vamos ver - comentou o apresentador André Rizek, durante o programa.

Internautas cortaram o trecho da gafe no programa e publicaram nas redes sociais. Após o vídeo viralizar, Rizek foi às redes sociais e brincou com a situação.

- Quando o Bernabei se naturalizar e virar o novo Roberto Carlos, não se esqueçam de lembrar que foi no 'Seleção' que tudo isso começou! Ps: já chequei que só jogou pelos caros na base. Sai fora, Scaloni! - escreveu Rizek nas redes sociais.

Aos 24 anos, Bernabei é um dos destaques do Internacional na temporada, com 19 partidas, três gols e quatro assistências. Revelado pelo Lanús-ARG, o jogador também passou pelo Celtic-ESC antes de chegar ao Colorado. O lateral teve boa atuação contra o Flamengo, pelo Brasileirão, na última quarta-feira (31).

Seleção Brasileira

Após as vitórias contra Chile e Peru há três semanas, a Seleção Brasileira volta a campo em novembro para jogar com Venezuela, no dia 14, fora de casa, e Uruguai, no dia 19, na Bahia. As partidas são válidas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, em que o Brasil ocupa a 4ª posição, com 16 pontos.