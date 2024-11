Técnico da Seleção Brasileira, Dorival Jr. responde sobre uma possível convocação de Hulk e Ganso. (Foto: Lance!)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 01/11/2024 - 17:18 • Rio de Janeiro

O técnico Dorival Jr. convocou a Seleção Brasileira para os próximos dois confrontos, contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, nesta sexta-feira (1º). Durante a entrevista coletiva, o treinador justificou algumas ausências na lista de 23 jogadores e avaliou as possíveis convocações dos veteranos Hulk, do Atlético-MG, e Ganso, do Fluminense, no futuro:

– Não tem problema nenhum com relação à idade de atletas, as qualidades são de importância. São jogadores que nós já conversamos muito a respeito com toda a comissão. Eu ouço muito para podermos tomar as decisões mais acertadas possíveis. De repente, um ou outro nome que fique de fora não bata com aquilo que todos pensem. Mas nós temos que ver no sentido global o que queremos para a equipe em determinado momento. O Ganso é um jogador que eu tenho um carinho especial, até porque tivemos uma temporada mágica em 2010 juntos. Ele sabe o respeito que eu tenho por ele e a admiração pelo profissional que é. O Hulk não tive a oportunidade de trabalhar, Rodrigo (Caetano) teve e sempre nos traz e nos aponta coisas muito positivas.

– Foi questão de momento, de repente, de situações. Nós temos jogadores que estão, também, muito bem no cenário, em funções um pouco diferentes. Mas para um preencher, você tem que tê-los dentro desse grupo inicial. Não há problema nenhum com relação à idade. O Danilo tem, hoje, 33 anos, e está na plenitude, voltando a ser titular na sua equipe, nos dando uma boa resposta. Executando uma função um pouco diferente daquela que ele iniciou a carreira. Pensamos muito nesses nomes falados e, de repente, aí na frente, possam ter uma nova oportunidade, são jogadores importantes.

Em seguida, Rodrigo Caetano, diretor de seleções da CBF, acrescentou à fala do treinador. O dirigente avaliou que esses jogadores não precisam ser testados na seleção e afirmou que, se eles se mantiverem em alto nível, nada os impediria de jogar a Copa do Mundo.

– O critério nunca é idade, pelo contrário. Porém, como filosofia, desde que se entendeu as Eliminatórias, ela tem o objetivo de classificar a Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, e também se utilizar desses jogos para preparar a equipe para uma Copa. Quanto mais próximo estivermos da Copa do Mundo, e esses jogadores, que não precisam ser testados, porque são atletas de um nível superior, eles estiverem nesse nível, aumenta demais a possibilidade de tê-los na competição. Como são jogadores que não precisam de testes, que sigam nesse nível de atuação, acho que é o que toda Seleção deseja.

Técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, na convocação da Seleção Brasileira. (Foto: Mauro PIMENTEL/ AFP)

