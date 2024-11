Galvão Bueno critica convocação de jogador para a Seleção Brasileira

Galvão Bueno criticou a presença de Danilo na convocação da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução / Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/11/2024 - 17:00 • Rio de Janeiro

Galvão Bueno não aprovou a presença do lateral Danilo, de 33 anos, da Juventus, da Itália, na convocação da Seleção Brasileira. O treinador Dorival Júnior divulgou a lista dos 23 selecionados para as próximas partidas das Eliminatórias nesta sexta-feira (1º). O Brasil enfrenta a Venezuela e o Uruguai, respectivamente, nos dias 14 e 19 de novembro.

O comunicador criticou a insistência de Dorival Júnior em Danilo. O lateral foi alvo de críticas nas últimas partidas com o Brasil. Mesmo assim, o treinador ainda vê o atleta como uma peça de liderança dentro do grupo. Ao analisar o caso, Galvão também expressou a preocupação da presença do jogador indicar uma formação com três zagueiros.

- Convocação dentro do esperado, com os retornos de Vini Jr e Paquetá. Mas não precisava mais do Danilo, principalmente para ser reserva! A justificativa pode ser a liderança, essa coisa de grupo, ou para entrar para fazer 3 zagueiros! - publicou o narrador no X, antigo twitter.

Próximos jogos da Seleção

Atualmente, o Brasil ocupa a quarta colocação na tabela das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A equipe busca com Dorival Júnior dar a volta por cima na campanha após um início conturbado sob o comando do técnico Fernando Diniz.

O primeiro desafio da próxima Data Fifa será no dia 14 de novembro, contra a Venezuela, às 18h (de Brasília), em Maturín. Cinco dias depois, a Seleção Brasileira enfrenta o Uruguai, às 21h45 (de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador.