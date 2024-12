Passagem do zagueiro Cacá no Corinthians é marcada por polêmicas; relembre

O zagueiro Cacá, do Corinthians, teve o nome vinculado em mais uma polêmica. Desta vez, o atleta teve uma suposta foto íntima vazada nas redes sociais. O fato aconteceu nesta sexta-feira (20) e mobilizou os torcedores do Timão na web. Internautas brincaram com a situação e até especularam sobre o futuro do jogador no clube paulista.

O registro que circulou nas redes sociais mostra um homem, apontado pelos internautas como Cacá, junto com duas mulheres no próprio colo. O rosto das meninas está coberto pelo cabelo. Por outro lado, o do rapaz aparece em destaque com um sorriso no rosto na foto. Além disso, as moças estão usando a camisa do atleta do Timão.

Briga com a imprensa

Esta não foi a primeira polêmica do atleta durante a passagem pelo Corinthians. O zagueiro se envolveu em um embate com a mídia durante a temporada do Campeonato Brasileiro de 2024. O caso aconteceu após o atleta ter recebido críticas por conta de erros defensivos, que originaram gols para os adversários.

Cacá bateu de frente com a imprensa e desabafou após ter marcado o gol da vitória do Corinthians sob o Criciúma, por 2 a 1, na Neo-Química Arena, pelo segundo turno do Brasileirão. Na ocasião, ele disparou a frase: "P** no c* da mídia".

A frase viralizou e posteriormente foi usada em uma bandeira exibida pelo próprio atleta após a vitória sob o Bahia, por 3 a 0, novamente na Neo-Química Arena, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. O resultado garantiu a presença do Corinthians na Libertadores de 2025, colocando um ponto final na campanha de recuperação do clube.

Futuro no Corinthians

Aos 25 anos, Cacá chegou ao Parque São Jorge em março de 2024. Ele veio diretamente do Tokushima, do Japão, com esperanças de assumir a titularidade do clube Alvinegro. O zagueiro tem contrato com o Corinthians até 31 de dezembro e ainda não teve o vínculo renovado.