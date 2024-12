Evento dos Gaviões da Fiel arrecada R$ 100 mil para vaquinha do Corinthians

Os Gaviões da Fiel promoveram um evento na Neo Química Arena, nesta quinta-feira (19), visando arrecadar fundos para a vaquinha do estádio do Corinthians. Com a presença de torcedores ilustres, a ação faturou R$ 100 mil.

Com a presença de embaixadores da campanha como a atriz Alessandra Negrini e os ex-jogadores do Corinthians, Dinei e Basílio, o evento dos Gaviões da Fiel ocorreu em um camarote do estádio em Itaquera.

Toda a arrecadação no evento, além dos valores obtidos com a venda de ingressos e camisas personalizadas da campanha, foi destinada ao financiamento coletivo. Os organizadores leiloaram duas camisetas das atletas Gabi Zanotti, vendida por R$ 700, e de Tamires, arrematada por R$ 710.

Gaviões da Fiel promoveu um evento para arrecadar fundos na vaquinha (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Financiamento coletivo do Corinthians

O objetivo é juntar a quantia de R$ 700 milhões para ajudar o Corinthians a pagar a dívida que possui com a Caixa Econômica Federal referente ao estádio. Com o valor arrecadado no evento, a vaquinha do estádio já recebeu R$ 32.306.316,16.

A dívida refere-se ao financiamento com o banco para a construção da Neo Química Arena, cujas obras começaram em 2014. Inicialmente, o valor era de R$ 400 milhões, mas aumentou devido à soma de juros na operação. A campanha irá ficar no ar até o dia 26 de maio.

Como doar?

As doações podem ser realizadas através do site doearenacorinthians.com.br. Na plataforma, estão disponíveis cinco opções de contribuição com valores fixos: R$ 10, R$ 20, R$ 50 e R$ 100. Para quem deseja doar uma quantia maior, há a possibilidade de inserir o valor desejado diretamente no sistema