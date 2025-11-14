Pascoal faz pedido para torcida do Santos, antes do clássico com o Palmeiras: 'Está precisando'

Contando com o apoio de sua torcida, o Santos encerrou a preparação para o clássico contra o Palmeiras, na tarde desta sexta-feira (14), no CT Rei Pelé. Com direito a faixas, bandeiras e instrumentos, alguns torcedores incentivaram os jogadores antes da partida válida pela 13ª rodada do Brasileirão. Enquanto analisava a festa, o jornalista Osvaldo Pascoal mandou um recado para os santistas.

Segundo o comentarista da ESPN, o apoio do torcedor será fundamental para o clássico deste sábado (15). Na visão de Osvaldo Pascoal, a torcida do Santos precisa repetir a festa que foi feita no último treino da equipe e incentivar durante os 90 minutos.

- A direção do Santos chamou os líderes das principais torcidas organizadas para fazer um "pacto" para esse jogo. O Santos está numa fase muito perigosa, tem gente que aposta que o Santos vai cair, eu não aposto. Espero que a torcida faça toda essa festa que fez no treino, amanhã também, para apoiar e incentivar a equipe. O Santos está precisando de todos os apoios necessários e a torcida sabe fazer o seu papel - disse o comentarista Osvaldo Pascoal.

Lutando por objetivos diferentes neste Campeonato Brasileiro, Santos e Palmeiras fazem um clássico que promete bastante emoção neste sábado (15). Os rivais começam a definir seu futuro a partir das 21h (de Brasília), na Vila Belmiro.

Veja a provável escalação de Santos e Palmeiras para o clássico

O Palmeiras conta com nove desfalques para o clássico contra o Santos, neste sábado (15), na Vila Belmiro. Entre convocados e lesionados, o técnico Abel Ferreira estuda ir a campo com: Carlos Miguel; Bruno Fuchs, Murilo e Micael; Khellven, Aníbal Moreno, Raphael Veiga, Felipe Anderson e Jefté; Mauricio (Flaco López) e Bruno Rodrigues.

Já no lado do Santos, o único desfalque para o clássico é o zagueiro Alexis Duarte, que está a serviço da seleção paraguaia nesta Data Fifa. Com isso, Juan Pablo Vojvoda deve ir a campo com: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Zé Ivaldo, Luan Peres e Souza; Willian Arão, Zé Rafael e Victor Hugo; Barreal, Neymar e Robinho Jr (Guilherme).

