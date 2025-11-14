Convocado por Carlo Ancelotti para os amistosos de preparação da Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo, o Palmeiras pode ver o valor de mercado do centroavante Vitor Roque, de 20 anos, crescer cada vez mais. Atualmente, o camisa 9 de Abel Ferreira vale 20 milhões de euros (cerca de R$ 123,1 milhões na cotação atual). Entenda como o Verdão pode aproveitar esse aumento.

"Ignorado" na Europa, o centroavante, que foi a contratação mais cara da história do futebol nacional e repatriado pelo Palmeiras por cerca de R$ 155 milhões, já vem voltando a figurar entre os jogadores brasileiros mais valiosos no campeonato, até em razão da idade.

Em 2023, quando estava no Athletico Paranaense e foi convocado para a Seleção Brasileira pela primeira vez, o valor de mercado do jogador, que na época tinha 18 anos, era de 40 milhões de euros (R$ 246,3 milhões na cotação atual.)

Agora, ainda jovem e com mais experiência, Vitor Roque retorna à Seleção Brasileira após atuações muito eficientes no clube paulista, que podem lhe render uma boa valorização no futuro, caso mantenha o alto nível. No Palmeiras, o jogador tem 17 gols em 49 jogos.

Fato é que, depois da convocação, o jogador voltou a ganhar atenção do mercado europeu. Sendo assim, é provável que não só o valor individual de Vitor Roque cresça, mas o lucro do Verdão em uma futura venda do atacante. Vale lembrar que a diretoria do Palmeiras demorou a encontrar um camisa 9 como Abel Ferreira queria e, portanto, não tem planos de negociar o Tigrinho neste momento.

Todos os números foram retirados do site alemão especializado em valores de mercado, o "Transfermarkt".

Quanto o Palmeiras pagou em Vitor Roque?

Tigrinho foi a contratação mais cara da história do time alviverde, custando 25,5 milhões de euros, ou R$ 155 milhões na cotação de fevereiro de 2025, quando chegou ao clube. Mas, vale ressaltar que, com metas a serem atingidas, o valor pode aumentar, custando mais 5 milhões de euros (R$ 30,7 milhões) aos cofres palmeirenses.

Por quais times Vitor Roque já jogou?

Revelado pelo Cruzeiro, o jogador atuou pelo Cabuloso e depois pelo Furacão. Em 2023, o Tigrinho foi anunciado no Barcelona, onde não teve muitas oportunidades. Em 2024, o jogador foi emprestado ao Bétis, onde estava antes de chegar nas mãos de Abel Ferreira em fevereiro deste ano.