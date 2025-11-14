Com apoio da torcida, Santos finaliza preparação para clássico contra o Palmeiras

O Santos finalizou nesta sexta-feira (15) a preparação para o duelo contra o Palmeiras, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam neste sábado (15), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro.

Membros de algumas das principais torcidas organizadas do clube prestigiaram a última atividade antes do clássico. Os torcedores levaram faixas, bandeiras e instrumentos para incentivar os jogadores.

O técnico Juan Pablo Vojvoda busca a terceira vitória no comando do Peixe em 12 partidas. Até aqui, os dois triunfos vieram justamente em clássicos, contra São Paulo e Corinthians.

Torcida do Santos faz festa no CT Rei Pelé no último treino visando o clássico contra o Palmeiras. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Provável time:

O único desfalque do Santos para o clássico é o zagueiro Alexis Duarte, que está a serviço da seleção paraguaia nesta Data Fifa. Já Luan Peres, que cumpriu o protocolo de concussão ao longo da semana após o choque de cabeça com Arrascaeta no jogo contra o Flamengo, treinou normalmente e formará a dupla de zaga ao lado de Zé Ivaldo.

Nesta sexta-feira (14), o volante Willian Arão concedeu entrevista coletiva no CT Rei Pelé antes do treinamento. Ele destacou a importância de transformar a Vila Belmiro em um verdadeiro Alçapão. O Santos soma apenas 10 vitórias em 23 jogos como mandante nesta temporada.

— Já joguei aqui outras vezes e sei a dificuldade que é a Vila Belmiro. Eu não posso falar da torcida. Eles têm nos apoiado, comparecido, mesmo quando a gente sai perdendo eles saem gritando. Eles têm feito o papel deles e acredito que vão continuar fazendo, porque a gente precisa do apoio deles - afirmou Arão.

PROVÁVEL SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Zé Ivaldo, Luan Peres e Souza; Willian Arão, Zé Rafael e Victor Hugo; Barreal, Neymar e Robinho Jr (Guilherme).