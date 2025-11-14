menu hamburguer
Palmeiras 'perde' R$ 540 milhões de valor de mercado em desfalques contra o Santos

Verdão possui o time mais valioso da América Latina

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Dia 14/11/2025
15:17
Flaco López e Vitor Roque, atacantes do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
Flaco López e Vitor Roque, atacantes do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
  • Mais Notícias

O Palmeiras irá visitar o Santos na Vila Belmiro, neste sábado (15), para tirar o atraso de uma partida adiada pelo Mundial de Clubes. Muito desfalcado devido à Data Fifa, o Verdão de Abel Ferreira vai 'perder' R$ 196 milhões em valor de mercado apenas sem a presença de Vitor Roque e Flaco López. O jogo será às 21h do horário de Brasília.

Avaliado em 212,15 milhões de euros (R$ 1,302 bilhão), o Palmeiras é, atualmente, o clube com o elenco mais valioso do futebol sul-americano. A tendência é que este número só aumente, afinal, com as convocações de Vitor Roque e Flaco López para as suas respectivas seleções, o valor de mercado de cada um deve aumentar ainda mais nas próximas atualizações. Todos os números foram extraídos do site alemão especializado em valores de mercado, o "Transfermarkt".

Confira os jogadores do Palmeiras que foram convocados nesta data Fifa:

  1. Brasil: vitor Roque (atacante);
  2. Argentina: Flaco López (atacante);
  3. Paraguai: Gustavo Gómez (zagueiro) e Ramón Sosa (atacante);
  4. Uruguai: Piquerez (lateral-esquerdo), Emiliano Martínez (volante) e Facundo Torres (atacante).
Vitor Roque, do Palmeiras, comemora gol contra o Santos (Foto: Adriana Spaccasassi Bianchi/MOCHILA PRESS)
Vitor Roque comemora gol contra o Santos. (Foto: Adriana Spaccasassi Bianchi/MOCHILA PRESS)

Valor de mercado total dos desfalques para o clássico:

88 milhões de euros (R$ 540,3 milhões). (Sem contar jogadores lesionados)

Veja os 15 jogadores mais valiosos do Palmeiras:

    1.
  1. Vitor Roque — 20 milhões de euros (R$ 122,8 milhões)
    2. 2.
  2. Andreas Pereira — 18 milhões de euros (R$ 110,5 milhões)
    3. 3.
  3. Facundo Torres — 15 milhões de euros (R$ 92,1 milhões)
    4. 4.
  4. Joaquín Piquerez — 15 milhões de euros (R$ 92,1 milhões)
    5. 5.
  5. Paulinho — 14 milhões de euros (R$ 85,9 milhões)
    6. 6.
  6. Ramón Sosa — 12 milhões de euros (R$ 73,7 milhões)
    7. 7.
  7. Mauricio — 12 milhões de euros (R$ 73,7 milhões)
    8. 8.
  8. Raphael Veiga — 12 milhões de euros (R$ 73,7 milhões)
    9. 9.
  9. José Manuel López — 12 milhões de euros (R$ 73,7 milhões)
    10. 10.
  10. Agustín Giay — 11 milhões de euros (R$ 67,5 milhões)
    11. 11.
  11. Aníbal Moreno — 11 milhões de euros (R$ 67,5 milhões)
    12. 12.
  12. Emiliano Martínez — 9 milhões de euros (R$ 55,3 milhões)
    13. 13.
  13. Murilo — 6 milhões de euros (R$ 36,8 milhões)
    14. 14.
  14. Micael — 5 milhões de euros (R$ 30,7 milhões)
    15. 15.
  15. Gustavo Gómez — 5 milhões de euros (R$ 30,7 milhões)

