O Palmeiras irá visitar o Santos na Vila Belmiro, neste sábado (15), para tirar o atraso de uma partida adiada pelo Mundial de Clubes. Muito desfalcado devido à Data Fifa, o Verdão de Abel Ferreira vai 'perder' R$ 196 milhões em valor de mercado apenas sem a presença de Vitor Roque e Flaco López. O jogo será às 21h do horário de Brasília.

Avaliado em 212,15 milhões de euros (R$ 1,302 bilhão), o Palmeiras é, atualmente, o clube com o elenco mais valioso do futebol sul-americano. A tendência é que este número só aumente, afinal, com as convocações de Vitor Roque e Flaco López para as suas respectivas seleções, o valor de mercado de cada um deve aumentar ainda mais nas próximas atualizações. Todos os números foram extraídos do site alemão especializado em valores de mercado, o "Transfermarkt".

Confira os jogadores do Palmeiras que foram convocados nesta data Fifa:

Brasil: vitor Roque (atacante); Argentina: Flaco López (atacante); Paraguai: Gustavo Gómez (zagueiro) e Ramón Sosa (atacante); Uruguai: Piquerez (lateral-esquerdo), Emiliano Martínez (volante) e Facundo Torres (atacante).

Vitor Roque comemora gol contra o Santos. (Foto: Adriana Spaccasassi Bianchi/MOCHILA PRESS)

Valor de mercado total dos desfalques para o clássico:

88 milhões de euros (R$ 540,3 milhões). (Sem contar jogadores lesionados)

