Palmeiras 'perde' R$ 540 milhões de valor de mercado em desfalques contra o Santos
Verdão possui o time mais valioso da América Latina
O Palmeiras irá visitar o Santos na Vila Belmiro, neste sábado (15), para tirar o atraso de uma partida adiada pelo Mundial de Clubes. Muito desfalcado devido à Data Fifa, o Verdão de Abel Ferreira vai 'perder' R$ 196 milhões em valor de mercado apenas sem a presença de Vitor Roque e Flaco López. O jogo será às 21h do horário de Brasília.
Avaliado em 212,15 milhões de euros (R$ 1,302 bilhão), o Palmeiras é, atualmente, o clube com o elenco mais valioso do futebol sul-americano. A tendência é que este número só aumente, afinal, com as convocações de Vitor Roque e Flaco López para as suas respectivas seleções, o valor de mercado de cada um deve aumentar ainda mais nas próximas atualizações. Todos os números foram extraídos do site alemão especializado em valores de mercado, o "Transfermarkt".
Confira os jogadores do Palmeiras que foram convocados nesta data Fifa:
- Brasil: vitor Roque (atacante);
- Argentina: Flaco López (atacante);
- Paraguai: Gustavo Gómez (zagueiro) e Ramón Sosa (atacante);
- Uruguai: Piquerez (lateral-esquerdo), Emiliano Martínez (volante) e Facundo Torres (atacante).
Valor de mercado total dos desfalques para o clássico:
88 milhões de euros (R$ 540,3 milhões). (Sem contar jogadores lesionados)
Veja os 15 jogadores mais valiosos do Palmeiras:
- Vitor Roque — 20 milhões de euros (R$ 122,8 milhões)
- Andreas Pereira — 18 milhões de euros (R$ 110,5 milhões)
- Facundo Torres — 15 milhões de euros (R$ 92,1 milhões)
- Joaquín Piquerez — 15 milhões de euros (R$ 92,1 milhões)
- Paulinho — 14 milhões de euros (R$ 85,9 milhões)
- Ramón Sosa — 12 milhões de euros (R$ 73,7 milhões)
- Mauricio — 12 milhões de euros (R$ 73,7 milhões)
- Raphael Veiga — 12 milhões de euros (R$ 73,7 milhões)
- José Manuel López — 12 milhões de euros (R$ 73,7 milhões)
- Agustín Giay — 11 milhões de euros (R$ 67,5 milhões)
- Aníbal Moreno — 11 milhões de euros (R$ 67,5 milhões)
- Emiliano Martínez — 9 milhões de euros (R$ 55,3 milhões)
- Murilo — 6 milhões de euros (R$ 36,8 milhões)
- Micael — 5 milhões de euros (R$ 30,7 milhões)
- Gustavo Gómez — 5 milhões de euros (R$ 30,7 milhões)
