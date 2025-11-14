Flaco López joga poucos minutos pela Argentina e se prepara para voltar ao Brasil e reforçar o Palmeiras
Atacante argentino retornará ao Brasil em voo fretado pelo clube e passará por avaliação médica para saber se jogará clássico
O atacante Flaco López entrou em campo por poucos minutos na vitória da Argentina sobre Angola por 2 a 0, em amistoso disputado nesta sexta-feira (14), no país africano. O argentino agora já se prepara para retornar ao Brasil em voo fretado e tentará ajudar o Palmeiras no clássico contra o Santos, marcado para este sábado (15), na Vila Belmiro, pelo Brasileirão.
O atacante de Abel Ferreira entrou em campo apenas aos 39 minutos do jogo na vaga de Lautaro Martínez e, portanto, não teve muito desgaste físico no duelo. Este é o único amistoso da Seleção Argentina nesta Data Fifa.
A diretoria do Palmeiras fretou um avião para que o argentino embarque e chegue ao Brasil no sábado, antes do clássico. O jogador, é claro, será avaliado pelo departamento médico alviverde para saber se tem condições de atuar contra o Peixe.
O clássico é atrasado da 12ª rodada do Brasileirão e vale a liderança do campeonato, já que o time de Abel Ferreira é líder, mas está empatado com o Flamengo com 68 pontos, à frente pelo critério de desempate. Portanto, um tropeço na Vila Belmiro pode colocar a ponta da tabela em risco nesta reta final de temporada.
Abel Ferreira terá uma série de desfalques para este jogo. Além de Flaco López, Vitor Roque, Gustavo Gómez, Ramón Sosa, Piquerez, Emiliano Martínez e Facundo Torres estão com suas seleções. A comissão técnica também não poderá contar com Andreas Pereira e Allan, suspensos.
