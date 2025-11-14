O atacante Flaco López entrou em campo por poucos minutos na vitória da Argentina sobre Angola por 2 a 0, em amistoso disputado nesta sexta-feira (14), no país africano. O argentino agora já se prepara para retornar ao Brasil em voo fretado e tentará ajudar o Palmeiras no clássico contra o Santos, marcado para este sábado (15), na Vila Belmiro, pelo Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️Palmeiras tenta acordo com STJD para evitar suspensão de Vitor Roque

O atacante de Abel Ferreira entrou em campo apenas aos 39 minutos do jogo na vaga de Lautaro Martínez e, portanto, não teve muito desgaste físico no duelo. Este é o único amistoso da Seleção Argentina nesta Data Fifa.

A diretoria do Palmeiras fretou um avião para que o argentino embarque e chegue ao Brasil no sábado, antes do clássico. O jogador, é claro, será avaliado pelo departamento médico alviverde para saber se tem condições de atuar contra o Peixe.

continua após a publicidade

O clássico é atrasado da 12ª rodada do Brasileirão e vale a liderança do campeonato, já que o time de Abel Ferreira é líder, mas está empatado com o Flamengo com 68 pontos, à frente pelo critério de desempate. Portanto, um tropeço na Vila Belmiro pode colocar a ponta da tabela em risco nesta reta final de temporada.

➡️Coordenador da base explica por que afastou Sub-17 do Palmeiras: 'Clube não pode ser refém'

Abel Ferreira terá uma série de desfalques para este jogo. Além de Flaco López, Vitor Roque, Gustavo Gómez, Ramón Sosa, Piquerez, Emiliano Martínez e Facundo Torres estão com suas seleções. A comissão técnica também não poderá contar com Andreas Pereira e Allan, suspensos.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras