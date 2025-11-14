Com baixas, Palmeiras finaliza preparação para clássico contra o Santos; veja provável escalação

O Palmeiras treinou na tarde desta sexta-feira (14), na Academia de Futebol, e finalizou a preparação para o clássico contra o Santos, marcado para este sábado (15), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, em jogo atrasado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco realizou trabalhos táticos posicionais, uma prática de finalizações e uma atividade recreativa.

Abel Ferreira terá uma série de desfalques para este jogo: Vitor Roque, Gustavo Gómez, Ramón Sosa, Piquerez, Emiliano Martínez e Facundo Torres estão com suas seleções. A comissão técnica também não poderá contar com Andreas Pereira e Allan, suspensos.

Flaco López, por sua vez, está retornando ao Brasil em voo fretado pelo clube após disputar amistoso pela Seleção Argentina. O jogador será avaliado pelo departamento médico do Verdão para saber se terá condições de atuar no clássico.

Provável escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Bruno Fuchs, Murilo e Micael; Khellven, Aníbal Moreno, Raphael Veiga, Felipe Anderson e Jefté; Mauricio (Flaco López) e Bruno Rodrigues.

Felipe Anderson reencontrará o ex-clube

Revelado pelo Santos, clube pelo qual estreou profissionalmente em 2010, aos 17 anos, o meia-atacante Felipe Anderson comentou sobre a importância do clássico na briga pelo título. O Palmeiras lidera o Brasileirão com 68 pontos, mesma pontuação do segundo colocado, Flamengo, mas com vantagem nos critérios de desempate.

- A gente sabe que o Santos está em uma situação um pouco complicada no campeonato, uma situação desconfortável para eles. Sabemos que eles estão lutando para permanecer na Série A e, como nós estamos brigando pelo título, será um jogo como se fosse uma final. Nesta altura da competição cada ponto é precioso e que vai ser um jogo muito difícil. Mas nós estamos preparados, iremos buscar todo o tempo vencer o jogo, sabendo da dificuldade - afirmou o camisa 7.

Com o Verdão classificado à final da Libertadores, torneio que vai disputar contra o Flamengo no próximo dia 20, em Lima, no Peru, Felipe Anderson pede foco neste final de temporada com a disputa de títulos importantes.

- Nós viemos durante todo esse ano sempre mentalizando chegar à parte final da temporada em uma situação de luta por títulos e isso aconteceu. Então agora nós temos que dar o nosso melhor cada dia, com foco total, porque temos duas competições super importantes, com jogos decisivos a todo momento e contra grandes times. Não podemos perder nem um pouco o foco, não podemos baixar nem um pouco a intensidade, nem nos treinamentos, nem na recuperação, nem nos jogos, porque é a parte crucial da nossa temporada - .finalizou.

