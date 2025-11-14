Jornalista avalia possíveis mudanças de Ancelotti na Seleção Brasileira: 'Vamos ver'

O jornalista Luis Felipe Freitas analisou as possíveis mudanças na equipe titular da Seleção Brasileira para o amistoso contra Senegal, que acontece neste sábado (15), às 13h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres. A provável escalação de Carlo Ancelotti conta uma grande surpresa: Éder Militão improvisado na lateral direita.

Na visão do comentarista, Ancelotti acertou com as prováveis modificações. Segundo ele, a única troca que poderia agregar ainda mais para a Seleção Brasileira, seria a entrada de Raphinha na vaga de Matheus Cunha.

- O Ancelotti acertou. Acho que a gente vai entrar em campo com a melhor formação possível da Seleção Brasileira, com as peças que ele tem à disposição. Gosto da gente testar o Militão na lateral direita, gosto de ter a dupla de zaga com Marquinhos e Gabriel Magalhães, e acho o Alex Sandro o melhor lateral que a gente tem pelo lado esquerdo. Do meio para frente, é Casemiro e Bruno Guimarães, todo mundo sabe - disse antes de completar.

- Pensando em uma escalação da Seleção Brasileira com todos à disposição, a única troca que eu faria seria a entrada do Raphinha no lugar do Matheus Cunha, mas ter Estevão, no caso o Matheus Cunha, Vini Jr e Rodrygo, é o melhor quarteto que a seleção pode ter. Talvez eu quisesse ter mais um cara no meio campo, para a gente fechar com três homens por ali, é a minha preferência. Mas não parece que é isso que o Ancelotti quer fazer, ele quer investir nesse 4-2-4. Vamos ver se vai dar certo - comentou Luis Felipe Freitas.

De olho na próxima edição da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira segue sua preparação através de amistosos internacionais. Neste sábado (15), a equipe volta a campo contra a seleção de Senegal, às 13h, no Emirates Stadium, localizado em Londres. Ainda nesta Data Fifa, o Brasil também enfrenta a Tunísia, na próxima terça-feira (18), em Lille, na França.

Veja a provável escalação da Seleção Brasileira

A provável escalação da Seleção para a partida com Senegal deve ter Ederson; Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Rodrygo, Matheus Cunha e Vini Jr.

