Willian Arão projeta duelo do Santos contra o Palmeiras: 'Mais coragem para tomar risco'

Anunciado em julho deste ano, Willian Arão demorou para se firmar no elenco do Santos. O jogador chegou ao clube ainda sob o comando de Cléber Xavier. Com apenas sete partidas desde então, Arão ficou quase três meses fora dos gramados por causa de dores na panturrilha direita.

continua após a publicidade

Ele foi titular nos dois últimos jogos, contra Palmeiras e Fortaleza. Arão já recebeu elogios públicos por sua postura de liderança no vestiário feitos pelo diretor executivo Alexandre Mattos.

O volante comentou, em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira (14), no CT Rei Pelé, sobre a situação da equipe na tabela, atualmente na zona do rebaixamento.

continua após a publicidade

— Nunca passei por essa situação (lutar contra a zona do rebaixamento). Mas tem uma coisa que serve nesses momentos de pressão: é você pensar no jogo e não na situação. Quando você joga uma final, o pensamento é o mesmo: ganhar o jogo. A gente não pode pensar no rebaixamento em si, mas em ganhar o jogo - afirmou.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Willian Arão durante treino no CT Rei Pelé ao lado de Guilherme. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Clássico contra o Palmeiras:

Arão também comentou sobre o Palmeiras, adversário do próximo jogo, neste sábado (15), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 13ª rodada da competição.

continua após a publicidade

— Complicado vai ser. Óbvio que muda, pois são jogadores com características diferentes. Apesar da qualidade, têm características distintas. Isso muda, mas o treinador está com eles há cinco anos. O time é competitivo, briga muito. Não vai fugir disso. Briga na segunda bola. Precisamos ter mais coragem para tomar risco nas jogadas, criar situações e fazer. Defender bem. Eles vão brigar e vão no corpo. Eles não vão mudar a forma de jogar, independentemente da forma de jogar - disse o volante.

Ele também comentou como pretende transmitir sua experiência ao restante do elenco diante da situação complicada na tabela.

— O que eu tenho passado para eles com a minha experiência não é pensar em quatro vitórias, e sim no jogo contra o Palmeiras. Como vamos ganhar? Não adianta pensar no Mirassol e no Cruzeiro. Vamos deixar de lado o que precisamos fazer para sair da zona do rebaixamento. Precisamos pensar no Palmeiras, é passo a passo. Não colocar o carro na frente dos bois. É a melhor forma de conquistar os pontos - ressaltou.

Números em 2025:

7 jogos (3 titular)

85% acerto no passe

73% acerto no passe longo

0.9 desarmes por jogo

1.6 interceptações por jogo

3.3 cortes por jogo

45% eficiência nos duelos

1.1 faltas por jogo

Nota Sofascore 6.78