Volante do Internacional recebe título de Cidadão de Porto Alegre

O volante do Internacional Thiago Maia foi homenageado nesta sexta-feira (15) com o título de Cidadão de Porto Alegre. A cerimônia ocorreu na Câmara Municipal e a honraria se deve à atuação do camisa 29 durante as enchentes de maio de 2024, quando ele participou diretamente do resgate de pessoas ilhadas pelas águas. A homenagem é uma proposição do vereador Marcos Felipi (Cidadania).

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Pelo mesmo motivo, o jogador também recebeu o Prêmio Fair Play da Fifa, entregue a gestos de solidariedade e espírito esportivo, no final do ano passado.

Homenagem por sua atuação

Natural de Roraima, o atleta de R$ 20 milhões enfrentou as águas da inundação para ajudar no salvamento de porto-alegrenses nas ruas. Uma das imagens marcantes foi do jogador com uma senhora nas costas, com água na altura do peito. Era dona Evair Gomes, 72 anos. Torcedora colorada, ela criou laços com o volante, com encontros posteriores e até almoço juntos.

continua após a publicidade

Thiago Maia quase saiu do Inter no começo do ano. Após negociação frustrada com o Santos, retomou sua titularidade e soma 76 jogos com a camisa vermelha, com quatro gols e seis assistências. Nesse período, além da ajuda aos atingidos pela enchente do ano passado, conquistou o título do Campeonato Gaúcho 2025.

Thiago Maia carrega dona Evair nos ombros durante enchente no Rio Grande do Sul (Foto: Reprodução)

Volante quase deixou o Inter

Em dezembro do ano passado, o 29 foi recebido no Centro de Treinamento do Monte Roraima, clube fundado no ano passado como a primeira SAF do futebol roraimense. Na ocasião, em meio a uma palestra de inventivo a atletas do sub-20, ele admitiu que quase desistiu do futebol por causa da tragédia ambiental no Rio Grande do Sul.

continua após a publicidade

– Recentemente, teve a tragédia no Rio Grande do Sul e após as enchentes eu quis desistir, mas tive apoio dos meus pais e do meu clube, o Internacional, que me deu todo apoio psicológico – revelou Maia.