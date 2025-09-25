Palmeiras x River Plate: Renata Ruel vê erro da arbitragem na Libertadores

Em partida clássica de Libertadores, o Palmeiras garantiu a classificação às semifinais contra o River Plate, nesta quarta-feira (24). Com muita polêmica, a especialista em arbitragem Renata Ruel avaliou o desempenho de Andres Matonte durante os 90 minutos.

continua após a publicidade

➡️Torcedores se dividem sobre lance polêmico em Palmeiras x River: ‘Sonegado’

Segundo a comentarista da ESPN, o uruguaio não tem muito hábito de se impor durante as partidas. Ela descreveu ainda que ele não tem pulso firme nas decisões e avaliou a comissão de arbitragem como a principal culpada por escalar este árbitro para uma partida deste tamanho.

- Ele é um árbitro permissivo, não é um árbitro que se impõe. Não é um árbitro que tem pulso firme. No lance ali na lateral ele sequer viu, foi gritar para o assistente. Para mim, erra principalmente a comissão de arbitragem em escalar esse árbitro para o tamanho do jogo que é. Não agradou nenhuma das duas equipes - disse Renata.

continua após a publicidade

O lance na lateral, ao qual ela se refere, é a cabeçada do lateral Acuña no rosto de Maurício, do Palmeiras. Durante a transmissão da GE TV, o jornalista Bruno Formiga julgou como inadmissível o VAR não interferir e chamar o árbitro para expulsar o argentino neste lance.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Como foi Palmeiras x River Plate?

Texto por: Thiago Braga

O primeiro tempo foi intenso no Allianz Parque desde o apito inicial, com o Palmeiras exigindo grande defesa de Armani logo aos 2 minutos em chute forte de Piquerez, mas o River Plate abriu o placar aos 7 em bola parada bem executada.

continua após a publicidade

Quintero cobrou falta da ponta esquerda, Khellven não conseguiu cortar na primeira trave, e Salas se antecipou a Flaco López para cabecear para a rede e colocar os argentinos em vantagem.

O Palmeiras respondeu rapidamente e quase empatou após Andreas Pereira cobrar escanteio na segunda trave, Murilo testar firme para baixo e obrigar Armani a fazer grande defesa para preservar o 1 a 0. A torcida mantinha o apoio incondicional, até para ajudar o Verdão a superar o nervosismo que tomava conta da equipe.

A partir daí, o Verdão passou a ter mais posse, mas encontrou dificuldades para infiltrar na defesa rival, enquanto os Millonarios perderam Portillo por lesão, ganharam experiência com a entrada de Enzo Pérez e apostaram em marcação forte e catimba para esfriar o jogo.

As reclamações palmeirenses com a arbitragem de Andres Matonte aumentaram na parte final da primeira etapa, e o clima ficou tenso nos acréscimos após lance capital em favor do River.

Castaño saiu cara a cara com Weverton, tentou o drible e foi desarmado pelo goleiro em intervenção precisa; na sequência, com o jogo parado, houve empurra-empurra entre Weverton e Galoppo, e ambos receberam cartão amarelo.

Palmeiras garantiu a classificaçaõ contra o River Plate na Libertadores (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Na volta para o segundo tempo, o Palmeiras repetiu o roteiro do River Plate. Após jogada pela lateral, Vitor Roque cabeceou, Armani defendeu, mas o Tigrinho aproveitou o rebote e empatou o jogo aos 5 minutos.

O jogo ficou descontrolado. Marcelo Gallardo lançou o River Plate ao ataque, colocou Borja ao lado de Salas no comando do ataque partiu para o tudo ou nada, na tentativa de levar a partida para os pênaltis. Salas quase marcou na saída de Weverton, que também fez boa defesa em chute de Borja. Do outro lado, Vitor Roque e Piquerez viram Armani salvar o River. Mas o jogo era mais brigado, com confusões aqui e acolá, do que jogado.

Nos minutos finais, com as duas equipes apresentando bastante cansaço, os erros técnicos começaram a aparecer dos dois lados, com jogadores errando passes fáceis, o que deixava a partida ainda mais truncada.

Aos 41, Facundo Torres foi lançado nas costas da defesa do River e foi derrubado por Acuña. Pênalti, expulsão do argentino e gol da virada marcado por Flaco López. Era a senha para fazer o Allianz Parque explodir em festa. E Flaco queria mais. Aos 49, girou em cima da marcação e chutou de fora da área para selar a classificação do Verdão à semifinal.