Roger Flores aponta culpado por gol do River Plate no Palmeiras: ‘Não pode’

Palmeiras e River Plate estão se enfrentando, na noite desta quarta-feira (24), pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Logo no início da partida, o time argentino abriu o placar, e Roger Flores apontou quem errou no lance.

- O Salas é muito pequeno, não pode subir sozinho ali entre o Khellven e o Flaco. O homem da primeira bola, que é o Khellven, marca só a bola, a bola rasante. A bola passou por cima dele, e o Flaco tinha que estar encostadinho para não deixar o Salas subir sozinho e fazer o golpe de cabeça - disse Roger Flores.

O gol do River Plate contra o Palmeiras veio em uma das jogadas mais fortes do time comandado por Abel Ferreira: a bola parada. Em falta lateral, o colombiano Juan Quintero colocou a bola na cabeça de Maxi Salas, que cabeceou sem chances para Weverton.

Logo na sequência, o Palmeiras quase devolveu na mesma moeda. Em cobrança de escanteio de Andreas Pereira, Murilo cabeceou com força e Armani salvou o River Plate. Até aqui, segue 1 a 0 para o time argentino no Allianz Parque.

Maximiliano Salas comemora seu gol no jogo do River Plate contra o Palmeiras pela Libertadores (Foto: Nelson ALMEIDA / AFP)

Veja o lance do gol do River Plate no Palmeiras

Escalação do Verdão

O técnico Abel Ferreira não fez nenhuma mudança no time que venceu os argentinos na semana passada, por 2 a 1, no Monumental de Núñez.

O lateral-direito Khellven, que sofreu um trauma no pé, está recuperado e treinou com o restante do elenco nas últimas atividades e, portanto, está confirmado entre os 11 titulares.

O restante do time também segue o mesmo, com Andreas Pereira como titular, já que vem desempenhando um ótimo futebol e entrosamento, apesar do pouco tempo de casa. A defesa também permanece a mesma, com Gustavo Gómez e Murilo, assim como a dupla ofensiva titular, formada por Flaco López e Vitor Roque.

Como venceu o primeiro jogo por 2 a 1, com gol de Gustavo Gómez e Vitor Roque, no Monumental de Núñez, agora o Palmeiras joga por um empate para avançar à semifinal do torneio continental. Caso perca por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis.

Assim foi o Palmeiras para enfrentar o River Plate: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Felipe Anderson e Andreas Pereira; Flaco López e Vitor Roque.