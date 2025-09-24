Torcida do Palmeiras recepciona time com corredor verde antes de duelo contra o River

É jogo importante, é 'Noche de Copa'! Palmeiras e River Plate se enfrentam na noite desta quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Na ida, em Buenos Aires, o Verdão largou na frente e venceu por 2 a 1. A poucas horas da decisão, a torcida alviverde recepcionou os jogadores com o famoso corredor verde na saída da Academia de Futebol rumo ao palco da partida, por volta das 19h30.

A festa pré-jogo alviverde é bem famosa e está presente, principalmente, nos jogos mais decisivos do time. Para ajudar a empurrar o Palmeiras rumo ao tetra da Libertadores, as organizadas iniciaram a festa do lado de fora, mas prometem o mesmo do lado de dentro do estádio, principalmente contra o maior rival.

Além do tradicional corredor alviverde, torcedores devem fazer os famosos mosaicos nas arquibancadas. Canudos, faixas e bandeirinhas também costumam fazer parte da festa das organizadas. Os arredores do Allianz Parque também está em festa à espera do duelo.

Decisão entre Palmeiras x River Plate

O time de Abel Ferreira joga por um empate para avançar à semifinal, já que venceu o adversário por 2 a 1, em Buenos Aires. E os bons resultados em mata-mata contra os argentinos fazem com que o torcedor alviverde fique ainda mais confiante.

Os mais supersticiosos têm motivos para pensar positivo. Isso porque esta é a terceira vez que Palmeiras e River Plate se enfrentam em fases eliminatórias do torneio continental, e em todas os brasileiros levaram a melhor. E mais: sagrou-se campeão ao final dos campeonatos dos anos em questão.

Números de Abel pelo Palmeiras na Libertadores empolgam

No torneio continental, o português comandou o Palmeiras em 61 jogos, com 41 vitórias, 15 empates, apenas cinco derrotas. Foram dois títulos, em 2020 e 2021, e quatro semifinais, além de 144 gols marcados e 43 sofridos.

