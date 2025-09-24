menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

Torcida do Palmeiras recepciona time com corredor verde antes de duelo contra o River

Palmeiras e River Plate fazem o segundo jogo das quartas de final da Libertadores no Allianz Parque

IMG_8464-aspect-ratio-1024-1024
Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 24/09/2025
19:50
Atualizado há 0 minutos
Torcida do Palmeiras faz corredor verde antes de duelo contra o River Plate
imagem cameraFoto: Ulisses Lopresti / Lance!
  • Matéria
  • Mais Notícias

É jogo importante, é 'Noche de Copa'! Palmeiras e River Plate se enfrentam na noite desta quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Na ida, em Buenos Aires, o Verdão largou na frente e venceu por 2 a 1. A poucas horas da decisão, a torcida alviverde recepcionou os jogadores com o famoso corredor verde na saída da Academia de Futebol rumo ao palco da partida, por volta das 19h30.

➡️ Palmeiras tem retrospecto positivo contra o River Plate em mata-mata e tenta confirmar vaga

A festa pré-jogo alviverde é bem famosa e está presente, principalmente, nos jogos mais decisivos do time. Para ajudar a empurrar o Palmeiras rumo ao tetra da Libertadores, as organizadas iniciaram a festa do lado de fora, mas prometem o mesmo do lado de dentro do estádio, principalmente contra o maior rival.

Além do tradicional corredor alviverde, torcedores devem fazer os famosos mosaicos nas arquibancadas. Canudos, faixas e bandeirinhas também costumam fazer parte da festa das organizadas. Os arredores do Allianz Parque também está em festa à espera do duelo.

Decisão entre Palmeiras x River Plate

O time de Abel Ferreira joga por um empate para avançar à semifinal, já que venceu o adversário por 2 a 1, em Buenos Aires. E os bons resultados em mata-mata contra os argentinos fazem com que o torcedor alviverde fique ainda mais confiante.

Os mais supersticiosos têm motivos para pensar positivo. Isso porque esta é a terceira vez que Palmeiras e River Plate se enfrentam em fases eliminatórias do torneio continental, e em todas os brasileiros levaram a melhor. E mais: sagrou-se campeão ao final dos campeonatos dos anos em questão.

Números de Abel pelo Palmeiras na Libertadores empolgam

No torneio continental, o português comandou o Palmeiras em 61 jogos, com 41 vitórias, 15 empates, apenas cinco derrotas. Foram dois títulos, em 2020 e 2021, e quatro semifinais, além de 144 gols marcados e 43 sofridos.

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Torcida do Palmeiras
Foto: Ulisses Lopresti / Lance!
Torcida do Palmeiras no Allianz Parque
Foto: Rafaela Cardoso / Lance!
Foto: Ulisses Lopresti / Lance!
Foto: Ulisses Lopresti / Lance!

