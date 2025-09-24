Jornalista da Globo detona decisão da arbitragem em Palmeiras x River: ‘Inadmissível’

Jogando diante da sua torcida, o Palmeiras confirmou a classificação às semifinais da Libertadores contra o River Plate, nesta quarta-feira (24). No entanto, um lance no início da segunda etapa tirou a paciência do jornalista Bruno Formiga durante a transmissão da partida na “GE TV”.

Cinco minutos depois do gol de empate de Vitor Roque, o atacante provocou o lateral Acuña do River Plate chutando uma bola a favor dos argentinos para longe. O adversário respondeu a provocação com um empurrão e acertou uma cabeçada no rosto de Maurício em seguida, começando uma grande confusão entre os jogadores.

No entanto, o árbitro da partida puniu os dois envolvidos na confusão com um cartão amarelo e manteve o lateral em campo. Durante o ocorrido, Bruno Formiga reforçou a necessidade da expulsão de Acuña após cabeçada em Maurício. Para o jornalista, é inadmissível o VAR não chamar o árbitro nesse lance.

- Se o VAR não chamar é inadmissível, a cabeçada é clara do Acuña. A gente viu aqui no ao vivo e o reserva do Palmeiras está no chão até agora - comentou, antes de completar.

- Que bizarro, ele vai mandar seguir o jogo. O juiz não ver a cabeçada ao vivo é ok, mas o VAR tem a imagem. A cabeçada é agressão, a gente viu um dia desses uma cabeçada juvenil e o VAR chamou para aplicar a expulsão. Não é possível que o VAR vai ignorar a cabeçada do Acuña em um reserva do Palmeiras a troco de nada - disse Bruno Formiga.

Com gols de Vitor Roque e Flaco Lopéz, o Palmeiras confirmou a classificação para a semifinal da Libertadores contra o River Plate. A equipe comandada por Abel Ferreira aguarda o vencedor de São Paulo x LDU, que se enfrentam nesta quinta-feira (25).

Como foi Palmeiras x River Plate?

O primeiro tempo foi intenso no Allianz Parque desde o apito inicial, com o Palmeiras exigindo grande defesa de Armani logo aos 2 minutos em chute forte de Piquerez, mas o River Plate abriu o placar aos 7 em bola parada bem executada.

Quintero cobrou falta da ponta esquerda, Khellven não conseguiu cortar na primeira trave, e Salas se antecipou a Flaco López para cabecear para a rede e colocar os argentinos em vantagem.

O Palmeiras respondeu rapidamente e quase empatou após Andreas Pereira cobrar escanteio na segunda trave, Murilo testar firme para baixo e obrigar Armani a fazer grande defesa para preservar o 1 a 0. A torcida mantinha o apoio incondicional, até para ajudar o Verdão a superar o nervosismo que tomava conta da equipe.

A partir daí, o Verdão passou a ter mais posse, mas encontrou dificuldades para infiltrar na defesa rival, enquanto os Millonarios perderam Portillo por lesão, ganharam experiência com a entrada de Enzo Pérez e apostaram em marcação forte e catimba para esfriar o jogo.

As reclamações palmeirenses com a arbitragem de Andres Matonte aumentaram na parte final da primeira etapa, e o clima ficou tenso nos acréscimos após lance capital em favor do River.

Castaño saiu cara a cara com Weverton, tentou o drible e foi desarmado pelo goleiro em intervenção precisa; na sequência, com o jogo parado, houve empurra-empurra entre Weverton e Galoppo, e ambos receberam cartão amarelo.

Na volta para o segundo tempo, o Palmeiras repetiu o roteiro do River Plate. Após jogada pela lateral, Vitor Roque cabeceou, Armani defendeu, mas o Tigrinho aproveitou o rebote e empatou o jogo aos 5 minutos.

O jogo ficou descontrolado. Marcelo Gallardo lançou o River Plate ao ataque, colocou Borja ao lado de Salas no comando do ataque partiu para o tudo ou nada, na tentativa de levar a partida para os pênaltis. Salas quase marcou na saída de Weverton, que também fez boa defesa em chute de Borja. Do outro lado, Vitor Roque e Piquerez viram Armani salvar o River. Mas o jogo era mais brigado, com confusões aqui e acolá, do que jogado.

Nos minutos finais, com as duas equipes apresentando bastante cansaço, os erros técnicos começaram a aparecer dos dois lados, com jogadores errando passes fáceis, o que deixava a partida ainda mais truncada.

Aos 41, Facundo Torres foi lançado nas costas da defesa do River e foi derrubado por Acuña. Pênalti, expulsão do argentino e gol da virada marcado por Flaco López. Era a senha para fazer o Allianz Parque explodir em festa. E Flaco queria mais. Aos 49, girou em cima da marcação e chutou de fora da área para selar a classificação do Verdão à semifinal.