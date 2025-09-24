menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Luis Roberto se revolta em Palmeiras x River Plate: ‘Nasci em outro planeta’

Alviverde se classificou para a semifinal da Libertadores

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/09/2025
23:58
luis roberto3
imagem cameraLuis Roberto narrou o jogo entre Palmeiras e River Plate (Foto: Reprodução)
O Palmeiras se classificou na Libertadores ao bater o River Plate no Allianz Parque por 3 a 1, nesta quarta-feira (24). O jogo contou com algumas polêmicas e críticas ao árbitro Andrés Matonte, tanto pelo lado do Alviverde, quanto pelo time argentino. Na transmissão da Globo, Luis Roberto não escondeu a irritação com o uruguaio.

- Se isso aí não é falta eu nasci em outro planeta. Eu não nasci nesse planeta que ele está apitando não. Iria se transformar em uma jogada clássica de gol - disse Luis Roberto após uma falta não marcada em Vitor Roque, no primeiro tempo.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Na etapa final, Marcos Acuña deu um empurrão em Vitor Roque na lateral de campo e depois tentou acertar uma cabeçada em Emiliano Martínez. O árbitro aplicou apenas o cartão amarelo ao jogador, em decisão criticada pelo narrador e pelo especialista em arbitragem Paulo César de Oliveira.  

- É uma arbitragem catastrófica desse sujeito aí. O PC Oliveira, que é o nosso consultor de arbitragem, concordou com o que eu disse sobre o lance do Acuña, é um movimento de agressão. Se foi forte, se foi fraco, não importa. Péssima arbitragem de Andrés Matonte - disse o locutor.

FICHA TÉCNICA - PALMEIRAS 3 X 1 RIVER PLATE

QUARTAS DE FINAL - COPA LIBERTADORES

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 24/09/2025 - 21h30
📍 Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)
🥅 Gols: Salas, aos 7' do 1º T (RIV); Vitor Roque, aos 5' e Flaco López, aos 46' e 49' do 2º T (PAL)
🟨 Cartões amarelos: Weverton, Bruno Fuchs, Vitor Roque (PAL); Acuña, Salas (RIV)
🔴 Cartão vermelho: Acuña (RIV)
🟨 Árbitro: Andres Matonte (URU)
🚩 Assistentes: Nicolas Taran (URU) e Andres Nievas (URU)
🏁VAR: Christian Ferreyra (URU)

⚽ ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Weverton; Khellven, Gustavo Gómez (Bruno Fuchs), Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno (Emi Martínez), Lucas Evangelista, Andreas Pereira (Facundo Torres) e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

RIVER PLATE (Técnico: Marcelo Gallardo)
Armani; Montiel, Martínez Quarta, Rivero e Acuña; Portillo, Castaño e Galoppo (Borja); Quintero (Lencina), Nacho Fernández (Colidio) e Salas.

Vitor Roque comemora gol do Palmeiras diante do River (Foto: Nelson Almeida / AFP)
Palmeiras venceu o River Plate e avançou à semifinal da Libertadores (Foto: Nelson Almeida/AFP)

